Принца Гарри призвали отказаться от спортивного "Оскара"

Принц Гарри. Фото: Reuters

Глава оборонного ведомства предупредил принца Гарри, чтобы он отказался от награды, названной в честь американского героя войны, погибшего в Афганистане, или столкнулся с гневом военных ветеранов. Адмирал лорд Алан Вест раскритиковал 39-летнего герцога Сассекского, который должен получить награду Пата Тиллмана за заслуги за работу в Invictus Games на церемонии награждения ESPY Awards, аналог спортивного "Оскара" в Лос-Анджелесе 11 июля.

Об этом пишет Daily Mail.

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Ведущей ESPYS 2024 станет легенда тенниса Серена Уильямс — близкая подруга Меган Маркл. Лорд Вест, бывший глава Королевского флота, предупредил Гарри, что получение такой награды "не нравится военным" и призвал его отказаться от нее, поскольку отрицательная реакция на последнюю королевскую награду продолжает расти.

Принц Гарри. Фото: Reuters

Коллега из Лейбористской партии, ранее назвавший Гарри "жалким" после того, как его назвали "Живой легендой авиации" в другой американской премии, сказал: "Он должен очень хорошо и долго подумать о получении наград за такие вещи, как исключительный пилот и за храбрость. Часть вины, видимо, лежит на ESPN. Им нравится выбирать его, потому что это дает им огромную рекламу. Но это довольно плохая реклама для Гарри. Я действительно считаю, что Гарри следует посоветовать сидеть сложа руки и не принимать подобные награды. Это плохо воспринимается людьми в армии. И когда мать погибшего не хочет, чтобы он получил эту награду, он должен подумать об этом. Мой ему совет: не принимать никаких наград сейчас".

Принц Гарри оказался в центре скандала. Фото: Reuters

Мистер Тиллман, звезда американского футбола, отказавшегося от контракта на 3 миллиона фунтов стерлингов, чтобы уйти в армию США после 11 сентября, в возрасте 27 лет погиб во время службы в Афганистане 20 лет назад.

Принца Гарри уговаривают не принимать награду в спортивной отрасли. Фото: Reuters

Его мама Мэри, которая сказала, что с ней не советовались по поводу вручения принцу Гарри награды, носящей имя ее сына: "Я шокирована тем, почему они выбрали такую противоречивую для получения награды личность. Есть претенденты, которые намного больше подходят. В ветеранской общине работают люди, которые делают невероятные вещи для помощи ветеранам. У этих людей нет денег, ресурсов, связей или привилегий, которые имеет принц Гарри. Я считаю, что таких людей следует почтить".

ESPY Awards (Excellence in Sports Performance Yearly) проводит спортивная телевизионная сеть ESPN. В прошлом году отличие получили члены тренерского штаба команды по американскому футболу Buffalo Bills, реанимировавшие игрока на поле.

Напомним, отец Меган Маркл рассказал о своей самой заветной мечте. А раньше мы писали, как принц Гарри отреагировал на критику по поводу награды.