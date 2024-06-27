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Принцеса Євгенія відверто показала великий шрам на спині після операції

27 червня 2024 09:42
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Принцеса Євгенія звернулась до народу і показала шрам на спині — фото
Принцеса Євгенія. Фото: instagram/princesseugenie
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Принцеса Євгенія шокувала шрамом на спині. У такий спосіб вона вирішила підтримати всіх, хто страждає від сколіозу.

Світлини та зворушливий допис виклала в Instagram.

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Принцеса поділилась архівними кадрами, на яких видно шрам на її спині. Він знаходиться вздовж спини. Таку відвертість вона приурочила до Міжнародного дня обізнаності про сколіоз. І закликала підписників також поділитись своїми шрамами. 

Принцеса Євгенія. Фото: instagram/princesseugenie
Принцеса Євгенія. Фото: instagram/princesseugenie

"Я просто хотіла поділитися своїм шрамом і заохотити всіх, хто пройшов через щось подібне, поділитися зі мною своїм. Пишаймося нашими шрамами! Я б хотіла перепостити в сторіз... Усім, хто щойно отримав діагноз, тим, хто носить брекети, тим, хто одужує після операції й тим, хто роками жив зі шрамом — мої думки з вами у День обізнаності про сколіоз", — зазначила донька принца Ендрю та Сари Фергюсон.

Світлини, які виклала Євгенія, зроблені в день її весілля 2018 році. Операцію принцесі зробили у 2002 році — лікували викривлення хребта. Вперше сколіоз діагностували у 12-річному віці. 

Принцеса Євгенія. Фото: instagram/princesseugenie
Шрам на спині принцеси Євгенії. Фото: instagram/princesseugenie

Нагадаємо, чоловік принцеса Анни зізнався, в якому вона стані після нещасного випадку. Також батько Меган Маркл висловив своє бажання на 80-річчя.

операція
королівська родина
Велика Британія
Принцеса Євгенія

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