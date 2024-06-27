Принцеса Євгенія звернулась до народу і показала шрам на спині — фото

Принцеса Євгенія. Фото: instagram/princesseugenie

Принцеса Євгенія шокувала шрамом на спині. У такий спосіб вона вирішила підтримати всіх, хто страждає від сколіозу.

Світлини та зворушливий допис виклала в Instagram.

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Принцеса поділилась архівними кадрами, на яких видно шрам на її спині. Він знаходиться вздовж спини. Таку відвертість вона приурочила до Міжнародного дня обізнаності про сколіоз. І закликала підписників також поділитись своїми шрамами.

Принцеса Євгенія. Фото: instagram/princesseugenie

"Я просто хотіла поділитися своїм шрамом і заохотити всіх, хто пройшов через щось подібне, поділитися зі мною своїм. Пишаймося нашими шрамами! Я б хотіла перепостити в сторіз... Усім, хто щойно отримав діагноз, тим, хто носить брекети, тим, хто одужує після операції й тим, хто роками жив зі шрамом — мої думки з вами у День обізнаності про сколіоз", — зазначила донька принца Ендрю та Сари Фергюсон.

Світлини, які виклала Євгенія, зроблені в день її весілля 2018 році. Операцію принцесі зробили у 2002 році — лікували викривлення хребта. Вперше сколіоз діагностували у 12-річному віці.

Шрам на спині принцеси Євгенії. Фото: instagram/princesseugenie

Нагадаємо, чоловік принцеса Анни зізнався, в якому вона стані після нещасного випадку. Також батько Меган Маркл висловив своє бажання на 80-річчя.