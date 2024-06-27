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Принцесса Евгения откровенно показала большой шрам на спине после операции

27 июня 2024 09:42
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Принцесса Евгения обратилась к народу и показала шрам на спине.
Принцесса Евгения. Фото: instagram/princesseugenie
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Принцесса Евгения шокировала шрамом на спине. Таким образом, она решила поддержать всех, кто страдает от сколиоза.

Фотографии и трогательное сообщение выложила в Instagram.

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Принцесса поделилась архивными кадрами, на которых виден шрам на ее спине. Он находится вдоль спины. Такую откровенность она приурочила к Международному дню осведомленности о сколиозе. И призвала подписчиков также поделиться своими шрамами.

Принцесса Евгения. Фото: instagram/princesseugenie
Принцесса Евгения. Фото: instagram/princesseugenie

"Я просто хотела поделиться своим шрамом и поощрить всех, кто прошел через что-то подобное, поделиться со мной своим. Гордимся нашими шрамами! Я бы хотела сделать репост ваших сториз... Всем, кто только что узнал о диагнозе, тем, кто носит брекеты, тем, кто выздоравливает после операции и тем, кто годами жил со шрамом — мои мысли с вами в День осведомленности о сколиозе", — отметила дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон.

Фотографии, которые выложила Евгения, сделаны в день ее свадьбы 2018 году. Операцию принцессе сделали в 2002 году — лечили искривление позвоночника. Впервые сколиоз был диагностирован в 12-летнем возрасте.

Принцесса Евгения. Фото: instagram/princesseugenie
Шрам на спине принцессы Евгении. Фото: instagram/princesseugenie

Напомним, мужчина принцесса Анны признался, в каком она состоянии после несчастного случая. Также отец Меган Маркл выразил свое желание на 80-летие.

операция
королевская семья
Великобритания
Принцесса Евгения

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