Принц Луї святкує день народження — фото

Принц Луї. Фото: Reuters

Наймолодшому сину принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося 6 років. З цієї нагоди королівське подружжя опублікувало милу світлину іменинника та тепло привітали його зі святом.

Відповідне фото було розміщено на сторінці герцогів Уельських в Instagram.

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Принц Луї святкує день народження

У вівторок, 23 квітня, принц Луї святкує день народження. З нагоди цієї події, герцоги Уельські опублікували миле фото наймолодшого сина, на якому він босоніж лежить на траві та щиро посміхається.

В усмішці маленького Луї можна розгледіти, що він втратив декілька молочних зубів.

"З 6-м Днем народження, принце Луї! Дякую за всі добрі побажання сьогодні", — лаконічно привітали Луї батьки.

Кейт обрала для образу сина стильну сорочку у клітинку та сині шорти. Вбрання Луї перегукується з гардеробом його батька, принца Вільяма.

Принц Вільям. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Попри непростий час для королівської сім'ї через онкологію короля Чарльза III та принцеси Уельської Кейт Мідлтон та її прохання про приватність, герцоги Уельські захотіли поділитися фотографією в соціальних мережах та подякувати за привітання іменинника.

На минулорічних світлинах іменинник позував разом із матір'ю Кейт Мідлтон. Тоді хлопчик позував перед камерою у ролі бешкетника, який допомагав батькам наводити лад у саду.

Нагадаємо, принц Вільям вперше з'явився у соціальних мережах після новини про діагноз дружини. А раніше ми писали, що сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон свідчила у суді.