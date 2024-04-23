Принц Луї святкує день народження — фото

Принцу Луї 6 років — Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували фото іменинника
Наймолодшому сину принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнилося 6 років. З цієї нагоди королівське подружжя опублікувало милу світлину іменинника та тепло привітали його зі святом.
Відповідне фото було розміщено на сторінці герцогів Уельських в Instagram.
Принц Луї святкує день народження
У вівторок, 23 квітня, принц Луї святкує день народження. З нагоди цієї події, герцоги Уельські опублікували миле фото наймолодшого сина, на якому він босоніж лежить на траві та щиро посміхається.
В усмішці маленького Луї можна розгледіти, що він втратив декілька молочних зубів.
"З 6-м Днем народження, принце Луї! Дякую за всі добрі побажання сьогодні", — лаконічно привітали Луї батьки.
Кейт обрала для образу сина стильну сорочку у клітинку та сині шорти. Вбрання Луї перегукується з гардеробом його батька, принца Вільяма.
Попри непростий час для королівської сім'ї через онкологію короля Чарльза III та принцеси Уельської Кейт Мідлтон та її прохання про приватність, герцоги Уельські захотіли поділитися фотографією в соціальних мережах та подякувати за привітання іменинника.
На минулорічних світлинах іменинник позував разом із матір'ю Кейт Мідлтон. Тоді хлопчик позував перед камерою у ролі бешкетника, який допомагав батькам наводити лад у саду.
Нагадаємо, принц Вільям вперше з'явився у соціальних мережах після новини про діагноз дружини. А раніше ми писали, що сестра Меган Маркл хоче, щоб Кейт Міддлтон свідчила у суді.
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