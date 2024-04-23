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Принцу Луи 6 лет — Кейт Миддлтон и принц Уильям очаровали фото именинника

23 апреля 2024 19:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Принц Луи празднует день рождения.
Принц Луи. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Младшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполнилось 6 лет. По этому случаю королевские супруги опубликовали милое фото именинника и тепло поздравили его с праздником.

Соответствующее фото было размещено на странице герцогов Уэльских в Instagram.

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Принц Луи отмечает день рождения

Во вторник, 23 апреля, принц Луи отмечает день рождения. По случаю этого события, герцоги Уэльские опубликовали милое фото самого младшего сына, на котором он босиком лежит на траве и искренне улыбается.

В улыбке маленького Луи можно увидеть, что он потерял несколько молочных зубов.

"С 6-м Днем рождения, принц Луи! Спасибо за все добрые пожелания сегодня", — лаконично поздравили Луи родители.

Кейт выбрала для образа сына стильную рубашку в клетку и синие шорты. Наряд Луи восходит к гардеробу его отца, принца Уильяма.

Принц Уильям
Принц Уильям. Фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Несмотря на непростое время для королевской семьи из-за онкологии короля Чарльза III и принцессы Уэльской Кейт Мидлтон и ее просьбы о приватности, герцоги Уэльские захотели поделиться фотографией в социальных сетях и поблагодарить за поздравление именинника.

На прошлогодних фотографиях именинник позировал вместе с матерью Кейт Миддлтон. Тогда мальчик позировал перед камерой в роли шалуна, который помогал родителям наводить порядок в саду.

Напомним, принц Уильям впервые появился в социальных сетях после новости о диагнозе супруги. А раньше мы писали, что сестра Меган Маркл хочет, чтобы Кейт Миддлтон свидетельствовала в суде.

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