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Принцу Уильяму исполнилось 42 года — Кейт Миддлтон забавно поздравила мужа с праздником

21 июня 2024 19:00
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Принцу Уильяму исполнилось 42 года — Кейт Миддлтон обратилась к мужу
Принц Уэльский. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Кейт Миддлтон поздравила принца Уэльского с днем рождения. Она поделилась с поклонниками забавной фотографией из семейного архива.

Поздравление было опубликовано на официальной странице супругов в Instagram.

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Принцесса Уэльская поделилась забавной фотографией, на которой принц Уильям прыгает в воздухе с детьми. Они вчетвером держатся за руки и кривляются перед камерой. Фотография была сделана в прошлом месяце Кейт в Норфолке, Англия.

"С днем рождения, папа, мы все тебя очень любим! Кх",  подписала фото принцесса Уэльская.

Напомним, стало известно, кто мотивирует короля Чарльза помириться с принцем Гарри. А также эксперт по языку тела рассказал об отношениях между принцем и принцессой Уэльской.

Великобритания
дети
Кейт Миддлтон
День рождения
принц Уильям
королевская семья

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