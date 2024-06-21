Принцу Уильяму исполнилось 42 года — Кейт Миддлтон обратилась к мужу

Принц Уэльский. Фото: Reuters

Кейт Миддлтон поздравила принца Уэльского с днем рождения. Она поделилась с поклонниками забавной фотографией из семейного архива.

Поздравление было опубликовано на официальной странице супругов в Instagram.

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Принцесса Уэльская поделилась забавной фотографией, на которой принц Уильям прыгает в воздухе с детьми. Они вчетвером держатся за руки и кривляются перед камерой. Фотография была сделана в прошлом месяце Кейт в Норфолке, Англия.

"С днем рождения, папа, мы все тебя очень любим! Кх", — подписала фото принцесса Уэльская.

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