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Страстный поцелуй — Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер впервые появились на публике, как пара

8 января 2024 12:01
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Страстный поцелуй — Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер впервые появились на публике, как пара
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер. Фото: CHRISTOPHER POLK/GOLDEN GLOBES 2024
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Необычайно популярный актер Тимоти Шаламе пришел на церемонию "Золотого глобуса" вместе с любимой Кайли Дженнер. Это их первое публичное мероприятие вместе на фоне сотни тысяч сплетен об этом романе. 

Об этом пишет People.

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Тимоти Шаламе поцеловал Кайли Дженнер на "Золотом глобусе"

Сплетни о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер облетели весь мир уже несколько раз. Их видели вместе в автомобилях, ресторанах и во время прогулок с апреля 2023 года.

Впервые официально они появились вместе на премии "Золотой глобус 2024". Их сняли, когда они мило щебетали за столиком, а затем актер поцеловал свою девушку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Golden Globes (@goldenglobes)

Актер Тимоти Шаламе был номинирован на премию за роль молодого шоколатье в фильме "Вонка". Победы он не одержал, но внимание к себе привлек.

Кадры из личного разговора Кайли Дженнер и Тимоти транслировались несколько раз на экранах во время церемонии. Пара на это не обращала внимания. Они были заняты друг другом. Звезды выглядят очень влюбленными.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер целуются
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер целуются. Фото: стоп-кадр с видео/GOLDEN GLOBES 2024

Ранее мы рассказывали о необычных образах звезд на премии "Золотой глобус 2024".

Напомним, что голливудская звезда повторила образ культовой актрисы на Золотом Глобусе.

Также "Оппенгеймер" выиграл в пяти номинациях.

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