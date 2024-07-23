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Притула резко отреагировал на скандал с выездом Руслана Ханумака в США

23 июля 2024 17:00
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Притула прокомментировал выезд Ханумака
Волонтер Сергей Притула. Фото: скриншот с интервью
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Украинский телеведущий, актер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула прокомментировал громкий скандал с выездом автора студии "Квартал 95" Руслана Ханумака. По его мнению, это серьезно подрывает доверие к артистам, которые собирают за границей помощь для наших военных.

Об этом он заявил в интервью стендап-комику Антону Тимошенко.

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Волонтер возмущен поступком Ханумака. Его раздражает несправедливость в этой ситуации. Пока украинские военные не могут годами увидеться с собственными детьми, актер без законных оснований уехал к сыну в США в разгар войны.

"Он уехал, всем ручкой помахал и сказал: "Пусть я буду уклонистом или предателем, но буду со своим ребенком". Когда ты публично узнаваемый человек, и ты обществу, страдающему во время войны, и миллионы людей не могут увидеть своих детей, говоришь: "А я могу, я уехал". И тут возникает вопрос, а как ты уехал?" — отметил Притула.

Он подчеркнул, что в украинском обществе существует большой запрос на справедливость, но украинские власти не всегда отвечают этому запросу. Волонтер сомневается в том, что украинцы когда-то узнают о том, как Ханумаку действительно удалось пересечь границу.

Скандал с Русланом Ханумаком

Недавно Ханумак сообщил поклонникам о том, что он полетел в США, чтобы увидеться со своим сыном от бывшей жены, блогера Алины Шаманской.

Руслан Ханумак уехал в США
Автор студии "Квартал 95" Руслан Ханумак с Алиной Шаманской и сыном. Фото: Instagram Алины Шаманской

Артист открыто заявил о том, что хочет видеть, как растет его ребенок, и намекнул, что навсегда переехал в Америку.

Напомним, ранее мы писали, что студия "Квартал 95" попала в скандал, связанный с детской больницей "Охматдет". А также Александр Эллерт показался на шикарной яхте.

США Квартал 95 Сергей Притула война в Украине выезд за границу Руслан Ханумак

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