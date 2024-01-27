Притула устроил Никитюк трогательный сюрприз на съемочной площадке

Сергей Притула и Леся Никитюк. Фото: Новый канал

Шоувумен Леся Никитюк показала бекстейдж съемок второго сезона развлекательного шоу "єПитання". Это адаптация легендарного американского телевизионного формата Family Feud. На съемочную площадку пришел волонтер, общественный деятель Сергей Притула.

Соответствующее видео появилось в Instagram Никитюк.

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Многие годы Леся и Сергей были соведущими многих проектов Нового канала, в частности, популярного шоу "Хто зверху". С начала полномасштабной войны Притула уже полностью сосредоточился на волонтерстве и помощи ВСУ, чем занимался с 2014-го. В конце 2022 года Сергей официально сообщил, что уходит с телевидения.

Новым соведущим Никитюк в шоу "Хто зверху" стал блогер Богдан Шелудяк (Буше). Впрочем, Притула пришел на съемки другой программы, "єПитання", в котором ведущей является только Леся. Звезда не ожидала визита экс-коллеги и друга, и не скрывала эмоций.

После объятий и поцелуев традиционно не обошлось без шуток. Притула презентовал Лесе букет цветов. Никитюк в ответ спросила, почему их так мало. На что Сергей ответил — потратил на букет 200 гривен, а Лесе не следует "закатывать губу".

Диалог звездных друзей сопровождался аплодисментами гостей программы и членов съемочной группы проекта. Свои комментарии под видео оставили и некоторые знаменитости.

Боже, я просто прослезилась, — актриса Наталка Денисенко.

Такие милые. Значит, скоро победим, — телеведущий Григорий Решетник.

Напомним, ранее мы писали о неудачном посещении салона красоты Лесей Никитюк. Также мы рассказывали, что Сергей Притула не будет больше сотрудничать с художницей Соней Морозюк.