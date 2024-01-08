Притула зізнався, хто головний годувальник у його родині під час війни

Громадський діяч Сергій Притула. Фото: скрін з відео

Волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула не приховує, що його заробітки стали меншими, ніж за часи роботи шоуменом. Але він задоволений своїм рівнем життя.

Про це він розповів Радіо Свобода.

Читайте також:

Сергій Притула розповів про інвестиції

Громадський дія Сергій Притула розповів, чи має зарплату від своєї благодійної ініціативи. Також колишній телеведучий зізнався, хто у його родині заробляє більше.

"Як у засновника фонду у мене немає зарплати. Я прекрасно живу, наскільки це можливо за обставин війни. Це не ті бюджети, які я зараз маю, ніж були у старі-добрі часи, коли я працював на телебаченні. Але восени 2021 року, готуючи певні зміни у своєму житті, ми з дружиною перебрали сімейний бюджет, половину вклали у цінні папери. Раз на квартал отримую дивіденди. А дружина свою частинку вклала у невеличкий бізнес, який у нас є на заході країни. Тому зараз жартую і говорю, що годувальником родини є радше жінка, ніж я", — ділиться Притула.

Громадський діяч запевняє, що у нього немає суттєвих потреб.

"Одяг я собі не купую, військові стільки надарували пальт з капюшонами, футболок, мерчу, тільки джинси купив цього року, тому що попередні порвалися. Їсти дають у фонді, у нас є ресторани, мережі бістро, які беруть нас під крило і на волонтерських засадах нас годують", — розповів Притула.

Нагадаємо, гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на сольному концерті у столиці зібрав мільйон гривень для ЗСУ

Раніше Сергій Притула розповів, на що витрачає гроші під час війни.