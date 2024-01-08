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Притула признался, кто главный кормилец в его семье во время войны

8 января 2024 10:24
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Притула признался, кто главный кормилец в его семье во время войны
Общественный деятель Сергей Притула. Фото: скрин с видео
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула не скрывает, что его заработки стали меньше, чем за время работы шоуменом. Но он доволен своим уровнем жизни.

Об этом он рассказал Радио Свобода.

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Общественный деятель Сергей Притула рассказал, получает ли зарплату от своей благотворительной инициативы. Также бывший телеведущий признался, кто в семье зарабатывает больше.

 

"Как у основателя фонда у меня нет зарплаты. Я прекрасно живу, на сколько это возможно при обстоятельствах войны. Это не те бюджеты, которые я сейчас имею, чем, которые у меня были в старые-добрые времена, когда я работал на телевидении. Но у осенью 2021 года, готовя определенные изменения в своей жизни, мы с женой перебрали семейный бюджет, половину вложили в ценные бумаги, раз в квартал получаю дивиденды. А супруга свою часть вложила в небольшой бизнес, который у нас есть на западе страны. Поэтому сейчас шучу и говорю, что кормильцем семьи является скорее супруга, чем я", — делится Притула.

Общественный деятель уверяет, что у него нет существенных потребностей.

"Одежду я себе не покупаю, военные столько надарили пальто с капюшонами, футболок, мерча, только джинсы купил в этом году, потому что предыдущие порвались. Есть дают в фонде, у нас есть рестораны, сети бистро, которые берут нас под крыло и на волонтерских основах кормят", — рассказал Притула.

Напомним, группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ на сольном концерте в столице собрала миллион гривен для ВСУ

Ранее Сергей Притула рассказал, на что тратит деньги во время войны.

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