Привет хейтерам — Наталья Денисенко устроила обольстительную фотосессию в купальнике

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко устроила фотосессию на курорте. Звезда позировала в белом бикини в Турции и поблагодарила хейтеров.

Об этом стало известно из соответствующего поста звезды в ее Instagram.

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На фото актриса в разных позах демонстрирует роскошное тело в купальнике, изготовленном эксклюзивно для нее, "такой красоты не было ни у кого на побережье", говорит Денисенко. Звезда поразмыслила, что думает о критиках, и какую пользу они ей приносят.

Актриса Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко на курорте. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко на отдыхе в Турции. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко в эксклюзивном купальнике от украинского бренда. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко устроила фотосессию на пляже. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Актриса Наталка Денисенко призвала быть добрее. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Можно ли фото в купальнике? Не слишком ли я худая? Не слишком ли я радуюсь жизни? Можно ли мне высказать свое мнение, если оно отличается от вашего? Может ли все же: принятие, любовь, осознанность, взаимопонимание? Нам всем очень далеко до счастливого общества, если мы продолжим убивать друг друга словами…Понятно почему, потому что боли так много и никто не знает что с этим делать. Надо проживать ее и трансформировать в любовь. Это сложно, но только так получится жить. Хейтеры, комментарии всегда открыты для вас. Знайте, что вас я тоже люблю, потому что без вас не было бы таких охватов — я вам так благодарна", — прокомментировала фотосессию Наталка.

Но комментаторы были в восторге от фото актрисы. Многие поинтересовались секретом ее стройности, а звездные друзья, среди которых блогеры, певица Наталка Карпа и телеведущая Леся Никитюк не удержались от комплиментов.

Напомним, Наоми Кэмпбелл поразила фигурой в купальнике. А раньше мы писали, что Шэрон Стоун показала, как рисует картины топлесс.