Привет хейтерам — Наталья Денисенко устроила обольстительную фотосессию в купальнике

Привет хейтерам — Наталка Денисенко устроила соблазнительную фотосессию в купальнике
Актриса Наталка Денисенко устроила фотосессию на курорте. Звезда позировала в белом бикини в Турции и поблагодарила хейтеров.
Об этом стало известно из соответствующего поста звезды в ее Instagram.
Наталка Денисенко призвала боль трансформировать в любовь
На фото актриса в разных позах демонстрирует роскошное тело в купальнике, изготовленном эксклюзивно для нее, "такой красоты не было ни у кого на побережье", говорит Денисенко. Звезда поразмыслила, что думает о критиках, и какую пользу они ей приносят.
"Можно ли фото в купальнике? Не слишком ли я худая? Не слишком ли я радуюсь жизни? Можно ли мне высказать свое мнение, если оно отличается от вашего? Может ли все же: принятие, любовь, осознанность, взаимопонимание? Нам всем очень далеко до счастливого общества, если мы продолжим убивать друг друга словами…Понятно почему, потому что боли так много и никто не знает что с этим делать. Надо проживать ее и трансформировать в любовь. Это сложно, но только так получится жить. Хейтеры, комментарии всегда открыты для вас. Знайте, что вас я тоже люблю, потому что без вас не было бы таких охватов — я вам так благодарна", — прокомментировала фотосессию Наталка.
Но комментаторы были в восторге от фото актрисы. Многие поинтересовались секретом ее стройности, а звездные друзья, среди которых блогеры, певица Наталка Карпа и телеведущая Леся Никитюк не удержались от комплиментов.
Напомним, Наоми Кэмпбелл поразила фигурой в купальнике. А раньше мы писали, что Шэрон Стоун показала, как рисует картины топлесс.
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