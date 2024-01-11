Привет из Буковеля — Алина Гросу ошеломила откровенными фото в купальнике
Певица Алина Гросу порадовала поклонников новой фотосессией. В этот раз звезда позировала во время импровизированной съемки в Буковеле.
Соответствующий пост артистка сделала в социальной сети.
Соблазнительная фотосессия Алины Гросу на курорте
Алина Гросу вернулась после длительного пребывания в США в Украину. Звезда отдыхает с близкими в Карпатах. Артистка нашла уютную гостиницу и активно делится снимками из разных локаций.
"Слишком редкие фотографии для моей страницы, но пусть побудут здесь, потому что я бываю разная. И конечно, я жду неоднозначных комментариев. В стиле "Нечем больше удивлять", — подписала снимок Гросу.
На фото певица позирует в бассейне. Поклонники засыпали артистку комплиментами и заверили, что ей нужно чаще делать такие фотосессии.
Ранее певицу заподозрили в пластической операции, но Гросу отвергла эти предположения.
"Клянусь чем хотите, никогда. Нет у меня супер-пресса или силиконовой груди, ягодиц. Ребра тоже целые. Что там еще можно было бы сделать?", — иронически ответила артистка.
Напомним, Алина Гросу показала рождественские фото от искусственного интеллекта.
Ранее Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии впервые после продолжительной паузы.
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