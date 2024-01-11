Привет из Буковеля — Алина Гросу ошеломила откровенными фото в купальнике

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу порадовала поклонников новой фотосессией. В этот раз звезда позировала во время импровизированной съемки в Буковеле.

Соответствующий пост артистка сделала в социальной сети.

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Алина Гросу вернулась после длительного пребывания в США в Украину. Звезда отдыхает с близкими в Карпатах. Артистка нашла уютную гостиницу и активно делится снимками из разных локаций.

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Слишком редкие фотографии для моей страницы, но пусть побудут здесь, потому что я бываю разная. И конечно, я жду неоднозначных комментариев. В стиле "Нечем больше удивлять", — подписала снимок Гросу.

На фото певица позирует в бассейне. Поклонники засыпали артистку комплиментами и заверили, что ей нужно чаще делать такие фотосессии.

Ранее певицу заподозрили в пластической операции, но Гросу отвергла эти предположения.

"Клянусь чем хотите, никогда. Нет у меня супер-пресса или силиконовой груди, ягодиц. Ребра тоже целые. Что там еще можно было бы сделать?", — иронически ответила артистка.

Напомним, Алина Гросу показала рождественские фото от искусственного интеллекта.

Ранее Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии впервые после продолжительной паузы.