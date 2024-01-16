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Пробили дно — принц Уильям возмущен словами брата о своем браке с Кейт Миддлтон

16 января 2024 11:21
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Пробили дно – принц Уильям возмущен словами брата о своем браке с Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Новая книга о королевской семье Великобритании рассказывает, что принц Уильям был взбешен из-за "откровенного нападения" принца Гарри на Кейт Миддлтон. Герцог Сассекский высказал неожиданное мнение в документальном фильме Netflix о своем брате.

Об этом пишет Daily Mail.

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Герцог Сассекский утверждал в программе, что для членов королевской семьи мужского пола "может возникнуть соблазн или желание жениться на ком-то, кто соответствовал бы статусу, а не на том, с кем вам, возможно, суждено быть".

 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Такие слова поразили семью, говорится в новой биографии "Чарльз III: Новый король". Внутренняя история" Роберта Хардмана.

"Гарри откровенно нападает на Кэтрин. Для Уильяма это было пробитое дно", — говорится в издании.

Мнения разделились относительно того, были ли его комментарии продуманным оскорблением против новой принцессы Уэльской.

 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

В книге также сказано, что королева Елизавета была взбешена заявлением Гарри и Меган Маркл о том, что она благословила назвать их дочь Лилибет.

 

Принц Гаррв и Меган Маркл. Фото: Reuters
Принц Гаррв и Меган Маркл. Фото: Reuters

Принц Уильям был "подавлен" "предательством" Гарри и вскрытием братских тайн в своих мемуарах. Ни король Чарльз, ни Уильям не читали и не будут читать "воспоминания" Гарри, но персонал проинформировал их о "ключевых моментах".

Чарльз был глубоко ранен действиями Гарри, но научился "отделять" семейную драму.

Теперь он испытывает "раздражение" из-за ситуации — "Он сделал все, что мог, и теперь он король, есть еще много вещей, о которых стоит подумать", — рассказал анонимный источник.

Однако он настаивает, что дверь для его младшего сына всегда открыта: "Ты бы всегда хотел бы вернуть своего ребенка", — говорит друг семьи.

Напомним, королевский обозреватель прокомментировал мемуары принца Гарри.

Ранее стало известно, почему Меган Маркл не появилась на "Золотом глобусе".

принц Гарри
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Кейт Миддлтон
принц Уильям

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