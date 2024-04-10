Продолжение Бриджет Джонс стало известно, кто из звезд вернется в четвертой части франшизы

Кадр из фильма о Бриджит Джонс. Фото: instagram.com/bridgetjonesbaby/

Съемки новой части картины "Бриджит Джонс" официально подтверждены. Актеры Рене Зеллвегер и Хью Грант снова примеряют свои культовые роли.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Эмма Томпсон вернется в продолжении франшизы

Четвертая часть известной франшизы, основанной на книгах Хелен Филдинг, будет называться "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" — Зеллвегер вернется в роли остроумной одиночки, а также Грант в роли влюбленного Дэниела Кливера. Съемки фильма начнутся в мае.

Эмма Томпсон, сыгравшая роль доктора Ролинг в фильме "Ребенок Бриджит Джонс" в 2016 году, также возвращается, а Чиветел Эджиофор, звезда "Один день" Лео Вудолл также сыграют главные роли.

Режиссер "Лесли" Майкл Моррис будет снимать фильм, основанный на одноименном романе 2013 года, а сценарий к фильму написала автор романа Филдинг.

Неизвестно, появится ли актер Колин Ферт — его персонаж был убит в романе. В "Без ума от мальчишки" рассказывается, что Джонс мать-одиночка двух детей, которая ищет свиданий.

Выход фильма обещают на День Святого Валентина в 2025 году.

Источник сообщил: "Бриджит вернулась и собирается захватить Лондон. Съемки уже планируются, и все подготовительные работы готовы. Была некоторая неопределенность относительно того, получится ли фильм, но фильм будет. Рене очень рада вернуть Бриджит. Она так обожает персонажа. Ожидается, что лихорадка Бриджит Джонс охватит Лондон этой весной".

В последнем фильме, вышедшем в 2016 году, Бриджит была в шоке, когда узнала, что беременна.

Это закончилось тем, что она вышла замуж за Марка, высокопоставленного адвоката, к которому она испытывала чувство в трех фильмах. Также стало известно, что он был отцом ее ребенка.

Грант не появился в этом фильме, поскольку в начале Кливер считался мертвым. Однако в конце в газете сообщалось, что его нашли живым.

Книга, основанная на этой истории, была издана после фильма и после романа "Без ума от мальчишки", хотя действие происходило раньше. А в "Без ума от мальчишки" Марк Дарси умер, оставив Джонс вдовой, хотя неизвестно, будет ли фильм верен этому.

Когда ее спросили о четвертой части фильма, Филдинг сказала Radio Times: "Каждый созданный фильм — это чудо. Я считаю, что очень сложно снимать фильмы и делать их хорошими, и мы хотим, чтобы это было действительно хорошо".

В прошлом году ходили слухи, что работа была прекращена из-за страйков американских актеров, но источники сказали, что эти заявления были "чепухой".

Первый фильм, "Дневник Бриджит Джонс", вышел в 2001 году и собрал в прокате 222 миллиона фунтов стерлингов — в десять раз больше, чем стоили его съемки. Последним фильмом Зеллвегер был байопик о Джуди Гарленд в 2019 году.

Напомним, продолжения "Эйфории" до сих пор не начали снимать. А раньше мы писали о том, как Кубрик издевался над звездой "Сияния".