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Пропаганда в действии — Потап резко ответил на упреки россиян из-за смерти Анастасии Заворотнюк

30 мая 2024 19:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Потап прокомментировал обвинения из-за новости об Анастасии Заворотнюк — видео
Украинский рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко попал в скандал из-за смерти звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Артиста обвиняют в том, что он якобы "искренне обрадовался" новости. Сам рэпер опровергает всю информацию, которая быстро разлетелась по сети и заявляет о том, что это все "российское ИПСО в действии".

Об этом артист написал на своей странице Instagarm.

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Потап ответил хейтерам

Рэпер опроверг информацию о том, что якобы радовался новости о смерти Заворотнюк и заявил, что распространившийся соцсетями скриншот подделали пропагандисты.

Артист утверждает, что раскрутка скандала со звездой "Моя прекрасная няня" ничто иное, как часть российского ИПСО.

"Российская ИПСО в действии, но предлагаю не вестись на такие провокации. Очередная дезинформация, которая имеет целью выставить украинцев в негативном свете. Обо мне часто пишут, что попало, но наши СМИ подхватили новость, сгенерированную в российском инфопространстве и которая сначала появилась именно в их новостях", — заявил Потап.

Потап резко ответил хейтерам
Публикация рэпера Потапа. Фото: instagram.com/realpotap/

Рэпер добавил, что не мог так отреагировать на смерть актрисы, ведь узнал это гораздо позже того, как соцсетями начал распространяться якобы фейковый скриншот. Потап заявил о том, что лично был знаком с Заворотнюк и приносит ее семье соболезнования.

"Я узнал об этом только из этих фейковых новостей и приношу глубокие соболезнования семье. И прошу фанов поддержать семью. Мы с Анастасией были товарищами и не раз работали вместе. Я любил Настю и светлая память ей. А всем вам побольше критического мышления, ставьте под сомнение все яркие новости, которые выходят о ярких персонажах, потому что вас от чего-то пытаются отвлечь, к какому-то выводу пытаются направить. Но Бог с ними с этими людьми и светлая память Насте", — добавил музыкант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by POTAP (@realpotap)

На Потапа посыпался шквал критики

В сети разлетелась информация о том, что Алексей Потапенко цинично высказался по адресу Заворотнюк. Артист якобы у Stories в Intagram обрадовался смерти актрисы и потому, что она уже никогда не сыграет в кино.

"Ну что, Настю, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь", — якобы написал рэпер о смерти Заворотнюк.

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Якобы пост Потапа. Фото: росСМИ

Напомним, рэпер Позитив признался, поддерживает ли сейчас общение с бывшим продюсером Потапом, который уехал за границу. Артиста удивляет поведение коллеги. А также украинцы захейтили Потапа за глуповатое видео, которым он хотел прорекламировать клип своей жены Насти Каменских.

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