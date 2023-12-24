Пропагандист Киркоров оправдался перед Песковым за "голую" вечеринку в Москве
На этой неделе бывшая ведущая шоу "Орел и Решка", российская блогерша Настя Ивлеева, устроила развратную вечеринку в центре Москвы. Ее, кроме бывших украинцев, работающих в стране-террористке, посетил и один из главных пропагандистов РФ, певец Филипп Киркоров. Поэтому ему пришлось на камеру оправдываться перед пресс-секретарем диктатора Владимира Путина, Дмитрием Песковым.
Об этом сообщают росСМИ.
Оправдывание от путиниста Киркорова
Пропагандист посетил одно из шоу жены марионетки Путина, Татьяны Навки. За кулисами Песков спросил, что они (имел в виду российских "знаменитостей") устроили. Киркоров, прекрасно видевший, что его снимают на смартфон, сразу начал оправдываться.
"У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей (Ивлеевой. — Ред.), она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний балл, дресс-код naked (в переводе с английского означает обнаженный. — Ред.). Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю Кате, это моя помощница, только бэкстейдж и на выход", — рассказал Киркоров Пескову.
⚡️Киркоров пожаловался Пескову на «голую вечеринку» Ивлеевой!– Наташа Иванова (@NatasaIvanova9) December 24, 2023
Бедросович виновато оправдывался,что участвовал в этом гомне,по обещанию..!🤦♀️
Но больше всего удивляет Песков и здесь понимаешь, что пока такие как он у власти, таким как Киркоров и Ивлеева ничего не грозит… pic.twitter.com
56-летний путинист отметил, что не мог пропустить вечеринку, на которой полуобнаженными веселились, в том числе, уроженец Одессы, рэпер Джиган и Лолита Милявская (родилась в Закарпатской области). Так как его, мол, пригласила Ивлеева, и он пообещал ей.
Позже местные представители СМИ попросили Пескова прокомментировать диалог с Киркоровым. Но военный преступник отказал.
Напомним, ранее мы писали, что модный дом Balenciaga внес Киркорова в черный список за поддержку Путина. Также мы рассказывали, что продюсер шоу Лига Смеха оказался гражданином РФ с бизнесом в оккупированном Крыму.
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