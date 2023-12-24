Пропагандист Киркоров оправдался перед Песковым за "голую" вечеринку в Москве

Пропутинский певец Филипп Киркоров. Фото: Google

На этой неделе бывшая ведущая шоу "Орел и Решка", российская блогерша Настя Ивлеева, устроила развратную вечеринку в центре Москвы. Ее, кроме бывших украинцев, работающих в стране-террористке, посетил и один из главных пропагандистов РФ, певец Филипп Киркоров. Поэтому ему пришлось на камеру оправдываться перед пресс-секретарем диктатора Владимира Путина, Дмитрием Песковым.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Оправдывание от путиниста Киркорова

Пропагандист посетил одно из шоу жены марионетки Путина, Татьяны Навки. За кулисами Песков спросил, что они (имел в виду российских "знаменитостей") устроили. Киркоров, прекрасно видевший, что его снимают на смартфон, сразу начал оправдываться.

"У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей (Ивлеевой. — Ред.), она у меня в клипе снималась. Вот знаешь, никогда ни о чем никого не проси. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний балл, дресс-код naked (в переводе с английского означает обнаженный. — Ред.). Я заморочился на Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю Кате, это моя помощница, только бэкстейдж и на выход", — рассказал Киркоров Пескову.

⚡️Киркоров пожаловался Пескову на «голую вечеринку» Ивлеевой!



Бедросович виновато оправдывался,что участвовал в этом гомне,по обещанию..!🤦‍♀️



Но больше всего удивляет Песков и здесь понимаешь, что пока такие как он у власти, таким как Киркоров и Ивлеева ничего не грозит… pic.twitter.com – Наташа Иванова (@NatasaIvanova9) December 24, 2023

56-летний путинист отметил, что не мог пропустить вечеринку, на которой полуобнаженными веселились, в том числе, уроженец Одессы, рэпер Джиган и Лолита Милявская (родилась в Закарпатской области). Так как его, мол, пригласила Ивлеева, и он пообещал ей.

Позже местные представители СМИ попросили Пескова прокомментировать диалог с Киркоровым. Но военный преступник отказал.

Напомним, ранее мы писали, что модный дом Balenciaga внес Киркорова в черный список за поддержку Путина. Также мы рассказывали, что продюсер шоу Лига Смеха оказался гражданином РФ с бизнесом в оккупированном Крыму.