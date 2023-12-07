"Просто верх лицемерия" — Волошин резко отреагировал на интервью Ефросининой с Тринчер

Анна Тринчер и Александр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Блогер Александр Волошин резко ответил на комментарий ведущей Маши Ефросининой по поводу дорогого подарка от него его жене Ани Тринчер во время войны

Об этом Волошин высказался в сторис в Instagram.

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За последние годы, несмотря на войну, блогер Александр Волошин дарил своей на тот момент жене, певице Анне Тринчер ценные подарки, среди которых брендовые аксессуары, дорогие украшения и даже автомобиль марки Porshe. Блогер не отказывает и себе, ведь за это время у него появился новенький Mercedes-Benz G класса, то есть гелентваген. Также молодой бизнесмен вместе с женой приобрели дом.

Скриншот со сторис instagram.com/voloshyn_xx

В недавнем интервью Маше Ефросининой с Аней Тринчер ведущая акцентировала внимание на том, что такие подарки, как новенький Porshe во время войны выглядят довольно неуместно.

"Странные были ощущения, что вы как из космоса. Здесь у нас сирены, все взрывается…И тут Porsche…Это не запрещено, вы зарабатываете…Тебе не кажется, что это слишком, как для показухи? Это делает больно тем людям, у которых нечего есть… Таких людей очень много. Нет обезболивающих в больницах, Аня! Обезболивающих нет у людей, которым вживую отрезали конечности…", — сказала Ане Ефросинина.

Волошин, с которым Анна Тринчер сейчас в процессе развода, отреагировал на такие комментарии ведущей и достаточно жестко. Он обратил внимание на то, что в момент этого упрека сама Маша украшена очень дорогими украшениями.

Скриншот со сторис instagram.com/voloshyn_xx

"Один момент, когда об этом может рассказывать человек, который сейчас находится на фронте или отдает все свои деньги на благотворительность. Но когда это делает Маша Ефросинина, которая в выпуске с Аней сидит в колье за 50 тысяч гривен и браслетах Cartier за тысячи долларов. Если у тебя такая позиция, то зачем надевать на интервью Cartier. Это просто верх лицемерия", — отреагировал блогер.

Также Александр отметил, что они с Аней Тринчер с начала полномасштабного вторжения работают и помогают военным, а значит могут и себе покупать, что вздумается и транслировать это. Ведущая на этот комментарий пока не отреагировала.

Напомним, заплаканная Тринчер рассказала, когда она развелась с Волошиным.

Также мы писали, что Тринчер обвинили в хайпе на разводе.