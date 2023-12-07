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Просто верх лицемерия — Волошин резко отреагировал на интервью Ефросининой с Тринчер

7 декабря 2023 19:17
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
"Просто верх лицемерия" — Волошин резко отреагировал на интервью Ефросининой с Тринчер
Анна Тринчер и Александр Волошин. Фото: instagram.com/annatrincher_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Блогер Александр Волошин резко ответил на комментарий ведущей Маши Ефросининой по поводу дорогого подарка от него его жене Ани Тринчер во время войны

Об этом Волошин высказался в сторис в Instagram.

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За последние годы, несмотря на войну, блогер Александр Волошин дарил своей на тот момент жене, певице Анне Тринчер ценные подарки, среди которых брендовые аксессуары, дорогие украшения и даже автомобиль марки Porshe. Блогер не отказывает и себе, ведь за это время у него появился новенький Mercedes-Benz G класса, то есть гелентваген. Также молодой бизнесмен вместе с женой приобрели дом.

 

Скриншот со сторис instagram.com/voloshyn_xx

В недавнем интервью Маше Ефросининой с Аней Тринчер ведущая акцентировала внимание на том, что такие подарки, как новенький Porshe во время войны выглядят довольно неуместно.

 

"Странные были ощущения, что вы как из космоса. Здесь у нас сирены, все взрывается…И тут Porsche…Это не запрещено, вы зарабатываете…Тебе не кажется, что это слишком, как для показухи? Это делает больно тем людям, у которых нечего есть… Таких людей очень много. Нет обезболивающих в больницах, Аня! Обезболивающих нет у людей, которым вживую отрезали конечности…",  сказала Ане Ефросинина.

Волошин, с которым Анна Тринчер сейчас в процессе развода, отреагировал на такие комментарии ведущей и достаточно жестко. Он обратил внимание на то, что в момент этого упрека сама Маша украшена очень дорогими украшениями.

 

Волошин
Скриншот со сторис instagram.com/voloshyn_xx

"Один момент, когда об этом может рассказывать человек, который сейчас находится на фронте или отдает все свои деньги на благотворительность. Но когда это делает Маша Ефросинина, которая в выпуске с Аней сидит в колье за 50 тысяч гривен и браслетах Cartier за тысячи долларов. Если у тебя такая позиция, то зачем надевать на интервью Cartier. Это просто верх лицемерия", — отреагировал блогер.

Также Александр отметил, что они с Аней Тринчер с начала полномасштабного вторжения работают и помогают военным, а значит могут и себе покупать, что вздумается и транслировать это. Ведущая на этот комментарий пока не отреагировала.

Напомним, заплаканная Тринчер рассказала, когда она развелась с Волошиным.

Также мы писали, что Тринчер обвинили в хайпе на разводе.

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