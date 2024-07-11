Jerry Heil представила новый мини-альбом "MARIA"

Украинская певица Jerry Heil. Фото: кадр с клипа

Известная украинская певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) презентовала клип на новую песню Virgin Maria. Новой видеоработой звезда рассказала о давлении стандартов на жизнь женщин.

Видео было опубликовано на YouTube.

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О новой видеоработе Jerry Heil

Композиция Virgin Maria является продолжением песни Teresa & Maria, с которой звезда вместе с alyona alyona получила бронзу на "Евровидении". На кадрах нового клипа привычные обыденные дела превращаются в картины эпохи Возрождения. У авторов была цель показать, что красота проявляется в ежедневной рутине.

"Это песня о сопоставлении божественного и человеческого от имени девушки, которую всегда с кем-то сравнивали. Идейное продолжение трека "Teresa & Maria", где речь идет о дуальности: божественной и человеческой. Я верю, что человек — это действительно продолжение Бога, однако требовать от женщины быть святой — это идеализация, которая имеет последствия", — рассказывает Jerry Heil.

Режиссером Virgin Maria стал известный клипмейкер Инди Хаит. Композиция вошла в мини-альбом "MARIA" с композициями "Intro", Teresa & Maria и Ave Maria.

Напомним, ранее мы писали, что репер Alyona Alyona креативно отреагировала на упреки языковеда Ирины Фарион. А также Jerry Heil намекнула на участие в Евровидении в следующем году.