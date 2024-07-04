Против Алека Болдуина в суде будет свидетельствовать один из его сотрудников

Голливудский актер Алек Болдуин. Фото: Wikimedia Commons

Уже в этом месяце пройдет судебное заседание по убийству американским актером Алеком Болдуином украинки Галины Хатчинс, работавшей оператором на съемках голливудского фильма Rust ("Ржавчина"). Свои показания готов дать один из членов команды ленты, продюсером которой выступил Болдуин.

Об этом сообщает издание Variety.

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Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин возобновил производство ленты в Монтане спустя 18 месяцев после инцидента.

Тогда продюсеры сосредоточились на безопасности, запретив использование какого-либо исправного огнестрельного оружия на съемочной площадке и наняв двух ветеранов безопасности для контроля за завершением съемок.

Теперь один из этих офицеров, Пол Джордан, собирается свидетельствовать против Болдуина на предстоящем суде. По его словам, голливудский актер сопротивлялся совету не ездить верхом на полном галопе.

Прокуроры хотят использовать показания Джордана, чтобы помочь установить модель безрассудства. Они утверждают, что случайная стрельба была лишь одним из нескольких случаев на съемочной площадке, когда Болдуин небрежно отнесся к безопасности. Они также стремятся показать видео, на которых Болдуин ругается на съемочную группу.

Актер Алек Болдуин на съемочной площадке фильма "Ржавчина". Фото: X/CultureCrave

В то же время, Джордан не был на съемочной площадке в Нью-Мексико, где произошел трагический инцидент. Защита Болдуина говорит, что мнение офицера по безопасности не имеет значения именно поэтому.

"Ничто из того, что произошло в Монтане более чем через год после трагедии, не имеет отношения к какому-либо вопросу по этому делу", — утверждает защита в ходатайстве о запрете показаний Пола Джордана.

Отметим, что Болдуин случайно (по его словам) выстрелил в оператора Галину Хатчинс. Оказалось, что оружейница Анна Гутьеррес Риз зарядила оружие не холостыми пулями, а боевыми. 42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остались муж и несовершеннолетний сын.

Галина Хатчинс и место инцидента. Фото: X/krone_at и X/Daybrkd

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