Путинист Григорий Лепс попал в скандал в Костроме.

Путининст Григорий Лепс "распустил руки" на концерте и попал в громкий скандал
Путинист Григорий Лепс попал в скандал во время своего концерта. Ему не понравилось настойчивое желание зрительницы снять его на телефон вблизи, поэтому он решил ее "проучить" и выбил гаджет из ее рук.
Об этом сообщают РосСМИ.
Лепс выбил из рук фанатки телефон
Во время исполнения песни "Я стану водопадом" Лепс оказался на краю сцены. Одна из зрительниц решила не упускать такой момент и протянула свой гаджет, по мнению певца, слишком близко к нему.
Поначалу путинист жестом попросил зрительницу убрать свой смартфон, однако она никак не отреагировала. Тогда Лепс просто выбил телефон у нее из рук и он улетел в толпу.
Сам путинист никак не прокомментировал свое поведение, и дальнейшая судьба девушки и ее смартфона неизвестна.
Лепс поддерживает кровавую политику Кремля
Лепс с начала полномасштабного вторжения РФ дал своим поклонникам понять, что он поддерживает убийства украинцев. Путинист неоднократно развлекал чиновников Кремля и оккупантов. Также он посещал оккупированные украинские территории. Прошлым летом Лепс вместе с путинистом Басковым заявили о том, что будут платить каждому оккупанту, который подобьет танки Leopard.
Напомним, российский рэпер Моргенштерн обвинил своего продюсера в сговоре с Кремлем. А также муж российской инфо-цыганки Блиновской пошел убивать украинцев.
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