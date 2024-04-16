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Путининст Григорий Лепс "распустил руки" на концерте и попал в громкий скандал

16 апреля 2024 14:37
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Путинист Григорий Лепс попал в скандал в Костроме.
Путининст Григорий Лепс. Фото: росСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Путинист Григорий Лепс попал в скандал во время своего концерта. Ему не понравилось настойчивое желание зрительницы снять его на телефон вблизи, поэтому он решил ее "проучить" и выбил гаджет из ее рук.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Во время исполнения песни "Я стану водопадом" Лепс оказался на краю сцены. Одна из зрительниц решила не упускать такой момент и протянула свой гаджет, по мнению певца, слишком близко к нему.

Поначалу путинист жестом попросил зрительницу убрать свой смартфон, однако она никак не отреагировала. Тогда Лепс просто выбил телефон у нее из рук и он улетел в толпу.

Лепс распустил руки на концерте
Путининст Григорий Лепс. Фото: росСМИ
путнист оскандалился
Путининст Григорий Лепс. Фото: росСМИ

Сам путинист никак не прокомментировал свое поведение, и дальнейшая судьба девушки и ее смартфона неизвестна.

Лепс поддерживает кровавую политику Кремля

Лепс с начала полномасштабного вторжения РФ дал своим поклонникам понять, что он поддерживает убийства украинцев. Путинист неоднократно развлекал чиновников Кремля и оккупантов. Также он посещал оккупированные украинские территории. Прошлым летом Лепс вместе с путинистом Басковым заявили о том, что будут платить каждому оккупанту, который подобьет танки Leopard.

Напомним, российский рэпер Моргенштерн обвинил своего продюсера в сговоре с Кремлем. А также муж российской инфо-цыганки Блиновской пошел убивать украинцев.

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