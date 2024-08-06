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Путинист Киркоров сбежал из России вместе с молодой эскортницей

6 августа 2024 08:00
Антонина Завадская - Редактор
Филипп Киркоров сбежал из России вместе с Маргаритой Овсянниковой.
Российский певец Филипп Киркоров. Фото: росСМИ
Антонина Завадская - Редактор

Российский певец Филипп Киркоров, положительно воспринимающий диктаторский режим Владимира Путина, вдруг покинул Россию. С ним отправилась и бывшая эскортница Маргарита Овсянникова.

Об этом сообщили РосСМИ.

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Киркоров сбежал из России вместе с Маргаритой Овсянниковой

Филипп Киркоров преподнес сюрприз Маргарите Овсянниковой и ее маленькому сыну — купил билеты в Грецию, где они вместе будут отдыхать. Для этого певец заказал частный борт, чтобы совершить полет в люксовых условиях. Вероятно, в ближайшее время пара не планирует возвращаться в Россию.

"Филипп филигранно преподносит сюрпризы, со словами: "Срочно упаковывай чемодан, вылет через 10 часов". А я легка на подъем! Вылетаем в перспективу", — написала Овсянникова.

Филипп Киркоров вместе с эскортницей Маргаритой Овсянниковой покинул РФ. Фото: росСМИ
Филипп Киркоров вместе с эскортницей Маргаритой Овсянниковой покинул РФ. Фото: росСМИ

Что известно о Маргарите Овсянниковой

Марго Овсянникова родилась в 1996 году в Донецке. Девушка с 2017 года участвовала в российском реалити-шоу "Дом-2". Во время съемок выяснилось, что она оказывала эскорт-услуги.

Сейчас Марго — известная российская блогер, главный редактор Fashion TV Russia и "муза" Филиппа Киркорова.

Напомним, Филипп Киркоров вывез своих детей из России. Также российская налоговая заблокировала счета артиста после "скандальной" вечеринки.

Филипп Киркоров Греция путинисты Россия российские звезды

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