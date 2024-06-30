Тимати откроет рестораны на оккупированных территориях Украины.

Российский рэпер Тимати. Фото: РосСМИ

Сеть ресторанов российского рэпера и путиниста Тимати Black Star Burger будет строить новые точки на оккупированных украинских территориях Херсонской области и Мариуполя. Открытие запланировано на первую половину 2025 года.

Об этом пишут росСМИ.

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В сообщении говорится, что в компании Black Star Burger намерены развивать торговлю в аэропортах, вокзалах, подземных переходах и парках. В их планах — открытие ресторанов сети в Туркменистане и на оккупированных украинских территориях – Херсонской области и Мариуполе. Начать открытие точек они планируют уже в следующем году.

Российский рэпер Тимати. Фото: РосСМИ

Тимати — сторонник политики кровавого диктатора. В 2015 году он выпустил песню "Мой лучший друг — Президент Путин", а в 2018 году вошел в список доверенных лиц на выборах. Дружба с Кремлем приносит реперу немалую прибыль, поэтому он поддержал полномасштабное вторжение РФ. 19 октября 2022 года он был внесен в базу Миротворец как личность, "публично призывающая к агрессивной войне, оправдывающая и признающая законной вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию территории Украины".

Напомним, Валюха из "Сватов" хочет снять еще один сезон легендарного сериала и помириться с украинцами. А также Повалий поблагодарила оккупантов за ее спасение из Украины.