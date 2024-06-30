Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Путинист Тимати будет строить рестораны в оккупированном Мариуполе arrow

Путинист Тимати будет строить рестораны в оккупированном Мариуполе

30 июня 2024 17:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тимати откроет рестораны на оккупированных территориях Украины.
Российский рэпер Тимати. Фото: РосСМИ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Сеть ресторанов российского рэпера и путиниста Тимати Black Star Burger будет строить новые точки на оккупированных украинских территориях Херсонской области и Мариуполя. Открытие запланировано на первую половину 2025 года.

Об этом пишут росСМИ.

Читайте также:

Тимати будет зарабатывать на горе украинцев

В сообщении говорится, что в компании Black Star Burger намерены развивать торговлю в аэропортах, вокзалах, подземных переходах и парках. В их планах — открытие ресторанов сети в Туркменистане и на оккупированных украинских территориях – Херсонской области и Мариуполе. Начать открытие точек они планируют уже в следующем году.

Путинист Тимати будет зарабатывать в разрушенном Мариуполе
Российский рэпер Тимати. Фото: РосСМИ

Тимати — сторонник политики кровавого диктатора. В 2015 году он выпустил песню "Мой лучший друг — Президент Путин", а в 2018 году вошел в список доверенных лиц на выборах. Дружба с Кремлем приносит реперу немалую прибыль, поэтому он поддержал полномасштабное вторжение РФ. 19 октября 2022 года он был внесен в базу Миротворец как личность, "публично призывающая к агрессивной войне, оправдывающая и признающая законной вооруженную агрессию РФ против Украины и временную оккупацию территории Украины".

Напомним, Валюха из "Сватов" хочет снять еще один сезон легендарного сериала и помириться с украинцами. А также Повалий поблагодарила оккупантов за ее спасение из Украины.

владимир путин
Тимати
рестораны
путинисты
оккупация
война в Украине
российские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны