Валерий Меладзе хочет вернуться в Россию — пропагандисты поставили ему условие

Российский певец Валерий Меладзе. Фото: Instagram/meladzevalerian

Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе намерен вернуться в РФ. Впрочем, путинисты поставили ему условие, касающееся его недвижимости.

Об этом сообщают росСМИ.

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Путинисты поставили ультиматум Валерию Меладзе

В начале полномасштабной войны певец осудил российское вторжение на территорию Украины. Публикацию он не удалил и стал преимущественно жить в Европе. Но иногда приезжает в Россию. Местная налоговая взялась за его бизнес, а концертов почти не было.

После того, как Меладзе, долго молчащий о войне, решил вернуться в РФ, активисты движения "Ветераны России" выдвинули ему ультиматум. Путинисты предложили мужу экс-участницы группы "ВИА Гра" Альбины Джанабаевой (живет в Москве с детьми) продать виллу в Испании и передать деньги на нужды так называемой "СВО". Мол, так певец не словом, а делом докажет свое "патриотическое настроение".

"Средства за элитную недвижимость пригодятся добровольцам, военнослужащим и подразделениям в зоне СВО", — пишут российские паблики.

Ни менеджмент 59-летнего музыкального исполнителя, ни сам Валерий Меладзе пока публично на такое предложение не отреагировал.

Российский певец Валерий Меладзе. Фото: Instagram/meladzevalerian

Напомним, ранее мы писали, что российская певица украинского происхождения Таисия Повалий призналась, когда именно получила гражданство РФ. Также мы рассказывали, что российская певица Алла Пугачева отреагировала на удар оккупантов по больнице "Охматдет".