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Путинистка Канделаки призвала вернуть смертную казнь и вспомнила Сталина

24 марта 2024 06:35
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Путинистка Канделаки призвала вернуть смертную казнь и вспомнила Сталина
Российская пропагандистка, продюсер Тина Канделаки. Фото: росСМИ
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

После теракта в московском ТРЦ "Крокус" некоторые пропутинские знаменитости стали выражать радикальные месседжи в своих соцсетях. Так, например, телеведущая, продюсер Тина Канделаки призывает вернуть смертную казнь в РФ.

Об этом она написала в своем Telegram.

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Путинистка, которая в свое время активно работала на украинском телевидении (была ведущей популярного проекта "Самый умный"), сейчас является заместителем генерального директора "Газпром-медиа" и продюсером многих федеральных телеканалов. 48-летняя пропагандистка заявила, что "коллективный Запад" всегда ненавидел россиян, а полномасштабная война, которую она называет СВО (специальная военная операция) "сорвала" все маски.

"Время компромиссов и уступок разрушено, сожжено, растоптано. Навсегда. Но не сегодня и не вчера. Враг давно ясен. Он сам все сказал. Пепел нашей вражды никогда не застилал русскому человеку глаза. Мертвые требуют возмездия. И тогда, и сейчас", — заявила Канделаки.

Чтобы усилить свою публикацию, путинистка вспомнила фразу советского диктатора Иосифа Сталина: "Время сказать решительно и безвозвратно, что с врагами надо биться, а не соглашаться". Канделаки отметила, что она полностью согласна с этой фразой, и, мол, сейчас о гуманизме речи не может быть.

"Я считаю, что когда все имена будут названы, суд должен быть в прямом эфире: показательно и на весь мир. В советское время была отличная практика, и очень жаль, что смертной казни сейчас нет. Таким врагам только самая высокая мера наказания — расстрел", — подытожила пропагандистка.

Путинистка Канделаки призвала вернуть смертную казнь и вспомнила Сталина - фото 1
Российская пропагандистка Тина Канделаки. Фото: росСМИ

Напомним, ранее мы писали, что предательница Таисия Повалий поблагодарила оккупантов за спасение на фоне смертельных обстрелов в Запорожье. Также мы рассказывали, что в Литве отменили концерт итальянского певца, развлекавшего россиян.

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казнь
путинисты
зарубежные звезды

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