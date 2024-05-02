Раян Гослінг після чуток про пластичну операцію шокував появою у незвичному образі

Актор Раян Гослінг. Фото: Reuters

У театрі Dolby у Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Каскадери", головну роль у якому виконав Райан Гослінг. Після чуток про пластику обличчя, він здивував новим образом.

Про це пише Daily Mail.

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Минулого місяця 43-річний Гослінг відвідав показ картини в рамках фестивалю SXSW у Техасі, але вся увага присутніх була прикута до його обличчя. Інтернет-користувачі підозрюють, що актор використовував філери у щоках, щоб зробити їх більш об'ємними та округлими. Також вони помітили у Райана значні зміни у зоні очей. Тож тепер актор здійняв фурор на червоній доріжці. Він і комік Мікі Дей постали перед фотографами в образах Бівіса та Батт-Хеда, персонажів популярного мультсеріалу 1990-х.

Актор Раян Гослінг та Емілі Блант. Фото: Reuters

Актор Раян Гослінг в образі відомого персонажу. Фото: Reuters

Актор Раян Гослінг. Фото: Reuters

Перед тим як переодягнутися в Бівіса, актор, як годиться, пройшовся червоною доріжкою при повному параді: на ньому були костюм м'ятного кольору, сорочка в тон і білі черевики. Також прем'єру відвідала акторка Емілі Блант.

Вперше Райан та Мікі приміряли на себе ці образи близько двох тижнів тому для скетчу на шоу Saturday Night Live. За сюжетом сценки двоє чоловіків, дуже схожих на Бівіса та Батт-Хеда, приходять на захід, присвячений штучному інтелекту, і мимоволі відволікають експерта своїм зовнішнім виглядом.

Нагадаємо, відома акторка позбулася філлерів і показала своє обличчя. А модель Андріана Ліма знялась для глянцю на тлі чуток про зміну зовнішності.