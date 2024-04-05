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Рамина Эсхакзай впервые после разрыва с женихом намекнула на новые отношения

5 апреля 2024 15:32
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Рамина Эсхакзай рассказала про нового любимого — подробности
Украинский блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский блогер и журналист Рамина Эсхакзай больше не одинока. Инфлюенсер призналась, что находится в отношениях с военным.

Об этом она сообщила на своей странице Instagram.

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Блогер более пяти лет встречалась с адвокатом Евгением Прониным. Он успел признаться ей сделать предложение, однако со свадьбой так и не сложилось. Пара сообщила о разрыве в апреле 2023 года.

С того времени не было ничего известно о ее личной жизни. Звезда сфокусировалась на работе и похудении и отшучивалась, что у нее не хватает времени на свидания.

Блогер активно общается с аудиторией и время от времени отвечает на вопросы своих подписчиков. От пользователя соцсетей звезда получила просьбу: "Покажи уже своего любимого, сколько можно прятать".

Эсхакзай ответила на него довольно неожиданно и не стала оправдываться занятостью.

Звезда пообещала показать своего избранника после окончания войны, ведь сейчас публичность может ему навредить.

"По завершении полномасштабного вторжения. В рамках безопасности нельзя", — ответила журналистка.

Рамина Эсхакзай впервые после разрыва с женихом намекнула на новые отношения - фото 1
Ответ Рамины Эсхакзай. Фото: скриншот Instagram

Можно предположить, что ее возлюбленный связан с военным делом.

Напомним, Рамина получила награду от Национальной гвардии Украины "Азов", подписанную командиром подразделения Денисом Прокопенко. Также она рассказывала о том, как смогла побороть булимию.

война
роман
отношения
военные
украинские звезды
любовь
Рамина Эсхакзай

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