Рамина Эсхакзай рассказала про нового любимого — подробности

Рамина Эсхакзай впервые после разрыва с женихом намекнула на новые отношения
Известный украинский блогер и журналист Рамина Эсхакзай больше не одинока. Инфлюенсер призналась, что находится в отношениях с военным.
Об этом она сообщила на своей странице Instagram.
Рамина Эсхакзай закрутила роман с военным
Блогер более пяти лет встречалась с адвокатом Евгением Прониным. Он успел признаться ей сделать предложение, однако со свадьбой так и не сложилось. Пара сообщила о разрыве в апреле 2023 года.
С того времени не было ничего известно о ее личной жизни. Звезда сфокусировалась на работе и похудении и отшучивалась, что у нее не хватает времени на свидания.
Блогер активно общается с аудиторией и время от времени отвечает на вопросы своих подписчиков. От пользователя соцсетей звезда получила просьбу: "Покажи уже своего любимого, сколько можно прятать".
Эсхакзай ответила на него довольно неожиданно и не стала оправдываться занятостью.
Звезда пообещала показать своего избранника после окончания войны, ведь сейчас публичность может ему навредить.
"По завершении полномасштабного вторжения. В рамках безопасности нельзя", — ответила журналистка.
Можно предположить, что ее возлюбленный связан с военным делом.
Напомним, Рамина получила награду от Национальной гвардии Украины "Азов", подписанную командиром подразделения Денисом Прокопенко. Также она рассказывала о том, как смогла побороть булимию.
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