Рамина Эсхакзай призналась, почему пока не может отправиться на прифронтовые территории

Украинский блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

Известная украинская блоггер и журналист Рамина Эсхакзай призналась, что из-за постоянных стрессов во время визитов на прифронтовые территории, у нее начались психологические проблемы. Она страдает расстройством пищевого поведения и врачи временно запретили ей посещать горячие точки.

Об этом она рассказала в интервью в проекте "Неймовірна правда про зірок".

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Журналист призналась, что из-за постоянных стрессовых ситуаций у нее произошло эмоциональное выгорание, которое спровоцировало расстройство пищевого поведения — булимию. Блогер страдает от неё уже полгода. Рамина пытается преодолеть боль и негативные эмоции из-за пищи, от которой избавляется не естественным путем.

"У меня случилось эмоциональное выгорание и на фоне этого активизировалось расстройство пищевого поведения. Я последние полгода наедалась любой еды, и потом шла в уборную и избавлялась от нее. И я просто не могла справиться с тревожностью, не могла проснуться, лежала, мне хотелось спать и не просыпаться в этот мир", — поделилась она.

Сильное эмоциональное выгорание мешало Рамине работать, поэтому она решила обратиться к специалисту, который назначил ей лечение антидепрессантами. Врачи категорически запрещают ей некоторое время работать на прифронтовых территориях.

Украинский блогер Рамина Эсхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala/

"Я уже начала приходить на интервью и просто плакать, я даже не могла задавать вопросы людям. Я решила, если психиатр говорит, что все-таки булимию надо лечить с помощью антидепрессантов, то я согласилась", — добавила она.

Напомним, блогер Рамина Эсхакзай год назад потеряла близкого друга на передовой с позывным "Фарш". А также журналист поделилась своими переживаниями после разрыва с женихом, адвокатом Евгением Прониным.