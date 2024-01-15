Рамина рассказала, как боролась с булимией

Рамина. Фото: стоп-кадр интервью с нутрициологом Екатериной Крупкиной

Блогер Рамина призналась, что у нее были проблемы с пищевым поведением. Она долго страдала булимией.

Об этом она рассказала в интервью с нутрициологом Екатериной Крупкиной.

Читайте также:

Рамина поборола булимию и призналась, кто ей помог

Рамина взяла интервью у нутрициолога Екатерины Крупкиной, которая в свое время помогла звезде похудеть. Они пообщались на тему расстройств пищевого поведения, и Рамина призналась, что это ей близкая история.

"Я всю жизнь худела, у меня были нездоровые отношения с едой. Поскольку конфеты были наградой, мама прятала их в шкафу. У меня был квест: отыскать конфету, съесть так, чтобы она не заметила, и спрятать обертку, чтобы она не нашла. Ко мне приходила бабушка с коробкой конфет, я объедалась. Папа приходил домой с пачкой киндеров, я за раз их съедала, потому что знала, что мама заберет", — рассказала звезда.

Все это вызывало у Рамины нездоровое стремление к сладостям и отсутствие понимания предела. Она считает, что также повлияло на развитие ее булимии то, что родители не беспокоились, нравилась ли еда девушке.

"У нас не было традиции завтракать, обедать или ужинать вместе. Меня не спрашивали, нравится или нет. Ешь, что есть, и это не всегда было вкусно. У меня МакДональдз был как вознаграждение. Я постоянно ходила с родителями на работу и ждала, пока они работали. Наградой было, что мы вместе покупаем что-то в МакДональдз и едим", — грустно вспомнила блогер.

Интервью Рамины с нутрициологом Екатериной Крупкиной. Фото: стоп-кадр

Рамина рассказала, что ее маму булили знакомые за "лишний вес" и говорили ей, чтобы она тоже такой не выросла. Их слова оказали сильное влияние на психику тогда еще юной девушки.

"Я пила чаи для похудения, экспериментировала диеты "500 калорий", монодиеты, занималась спортом — наесться досыта и потом проблеваться. И я смотрела на свои школьные фото, на них я не была полной, но мне постоянно было некомфортно в своем теле. Тогда я впервые попала к психотерапевту. Мне рассказали, как себя вести, что нельзя выплевывать пищу. Но когда началась война, стресс, даже когда я похудела, если стресс, я переедаю", — призналась Рамина.

Симптомы расстройства пищевого поведения

Нутрициолог Екатерина Крупкина рассказала, какие симптомы могут указать на проблемы с пищевым поведением. Однако подчеркнула, что диагноз должен поставить именно врач-психиатр.



"Если вы у себя замечаете, что сильно похудели, еда стала отвратительной, если вы сильно набрали вес и хотите избавиться от еды, если есть желание есть несъедобные предметы, если искажен вкус, хочется есть, например, землю. Если это все накапливается, или каждый день съедаете тонну пищи и не чувствуете насыщения, это знак, чтобы обратиться к врачу. Это лечится", — сказала эксперт.

Ранее Мисс Украина Вселенная показала себя в весе 72 килограмма.

Также Дональд Трамп стал следить за питанием и фигурой.