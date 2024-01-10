Рано радовались — певица Руслана перенесла концерт из-за мошенников

Певица Руслана. Фото: instagram.com/ruslana.lyzhychko/

Украинская певица Руслана перенесла свой концертный тур. Ее обманул концертный организатор.

Об этом звезда рассказала в instagram.

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Певица Руслана переносит свой большой концертный тур "Дикие Танцы. 20 лет победы". Это произошло из-за мошенничества.

Концерты должен был организовать "СТАР ЛЕЙБЛ ИНТЕРТЕЙМАНТ", которым руководит Тарас Доненко. Он скрылся и находится в розыске.

"Я не знаю, что произошло с человеком, который обратился к нам с предложением сделать большие концерты в Киеве, Одессе и Львове, но константирую факт, что со 2 ноября и до сегодняшнего дня он так и не вышел на связь", — написала певица.

Она вместе со своей командой самостоятельно организует концерты, но в другие даты. Их объявят позже.

"Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты большого концертного тура "Дикие Танцы. 20 лет "Победы", о которых мы сообщим впоследствии. Мы убеждены, что вы дождетесь нашей встречи", — заверила звезда.

Ранее в такую же ситуацию попала Злата Огневич.

Напомним, что Саша Бо закрыла сбор на авто для ВСУ, однако его украл военный из АТО.