Рано радовались — певица Руслана перенесла концерт из-за мошенников
Украинская певица Руслана перенесла свой концертный тур. Ее обманул концертный организатор.
Об этом звезда рассказала в instagram.
Руслану обманул тот же организатор, что и Злату Огневич
Певица Руслана переносит свой большой концертный тур "Дикие Танцы. 20 лет победы". Это произошло из-за мошенничества.
Концерты должен был организовать "СТАР ЛЕЙБЛ ИНТЕРТЕЙМАНТ", которым руководит Тарас Доненко. Он скрылся и находится в розыске.
"Я не знаю, что произошло с человеком, который обратился к нам с предложением сделать большие концерты в Киеве, Одессе и Львове, но константирую факт, что со 2 ноября и до сегодняшнего дня он так и не вышел на связь", — написала певица.
Она вместе со своей командой самостоятельно организует концерты, но в другие даты. Их объявят позже.
"Все приобретенные билеты будут действительны на новые даты большого концертного тура "Дикие Танцы. 20 лет "Победы", о которых мы сообщим впоследствии. Мы убеждены, что вы дождетесь нашей встречи", — заверила звезда.
Ранее в такую же ситуацию попала Злата Огневич.
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