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Ратаковські у білизні, а колишня Касселя у мережеві — моделі приміряли новинки Victoria’s Secret

3 липня 2024 09:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ратаковські у білизні, а колишня Касселя у мережеві — моделі приміряли новинки Victoria’s Secret
Модель Тіна Кунакі. Фото: Victoria’s Secret
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Компанія Victoria’s Secret запустила рекламну кампанію "Зваблива Втеча в літо 2024" з Емілі Ратаковські, Джіджі Хадід, Паломою Елсессер і Тіною Кунакі в головних ролях. Стилістом фотосесії стала Еммануель Альт, лінійка має поєднання корсетних топів, мережива та бюстгальтерів літніх кольорів.

Про це стало відомо з соціальних мереж бренду.

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Мікаель Янссон як фотограф Victoria’s Secret показав ефектні образи, які приміряли моделі. Раніше Емілі розповіла про те, що полюбляла ходити у відвертих образах із дитинства. Та наслідки були сумними. Зірка пригадала, як вчителька середньої школи одного разу зірвала з неї бюстгальтер і як кастинг-директор зауважив їй, коли вона була підлітком, що вона виглядає розпусною.

 

Модель Емілі Ратаковські. Фото: Victoria’s Secret
Модель Емілі Ратаковські. Фото: Victoria’s Secret

 

Модель Джіджі Хадід. Фото: Victoria’s Secret
Модель Джіджі Хадід. Фото: Victoria’s Secret

 

Модель Тіна Кунакі. Фото: Victoria’s Secret
Модель Тіна Кунакі. Фото: Victoria’s Secret

 

Модель Емілі Ратаковські у рекламі. Фото: Victoria’s Secret
Модель Емілі Ратаковські у рекламі. Фото: Victoria’s Secret

 

Модель Джіджі Хадід у спідньому. Фото: Victoria’s Secret
Модель Джіджі Хадід у спідньому. Фото: Victoria’s Secret

 

Модель Тіна Кунакі. Фото: Victoria’s Secret
Модель Тіна Кунакі. Фото: Victoria’s Secret

 

Модель Емілі Ратаковські у рекламі спіднього. Фото: Victoria’s Secret
Модель Емілі Ратаковські у рекламі спіднього. Фото: Victoria’s Secret

 

Модель Тіна Кунакі. Фото: Victoria’s Secret
Модель Тіна Кунакі. Фото: Victoria’s Secret

 

Модель Емілі Ратаковські у відвертій фотосесії. Фото: Victoria’s Secret
Модель Емілі Ратаковські у відвертій фотосесії. Фото: Victoria’s Secret

 

30-річна Емілі ділиться відвертими подробицями у своїй книзі "Моє тіло", розмірковуючи про те, як дорослі відчували себе комфортно, роблячи жорсткі коментарі, навіть коли вона була неповнолітньою — і як незабаром вона помітила зацікавлену увагу чоловіків.

Французький Vogue розкритикували в мережі через обкладинку спецвипуску, присвяченого Олімпіаді в Парижі. Видання не вгодило тим, що для фотосесії обрали американку Джіджі Хадід, а не французьку модель. Хейтери вважали, що модель "не в спортивній формі", щоб зніматися для історії, присвяченій спорту.

 

Модель Джіджі Хадід у білизні. Фото: Victoria’s Secret
Модель Джіджі Хадід у білизні. Фото: Victoria’s Secret

 

"Спортсменки-француженки теж існують", "Хіба не було спортсменки, яка б представляла французьку збірну? Чому ми повинні постійно бачити на обкладинці одну і ту ж модель? Хіба мода не повинна оновлюватися?", "Вона не спортсменка і зовсім не елегантна, поганий вибір", — пишуть коментатори у мережі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковські прогулялась мегаполісом по Нью-Йорку. А раніше Джіджі Хадід потрапила під хвилю хейту. 

Тіна Кунакі фото Джіджі Хадід закордонні зірки

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