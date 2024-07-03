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Ратаковски в белье, а бывшая Касселя в кружеве — модели примеряли новинки Victoria's Secret

3 июля 2024 09:19
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ратаковские в белье, а бывшая Кассель в сетевые модели примеряли новинки Victoria&#39;s Secret
Модель Тина Кунаки. Фото: Victoria's Secret
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Компания Victoria's Secret запустила рекламную кампанию "Заманчивый побег в лето 2024" с Эмили Ратаковски, Джиджи Хадид, Паломой Элсессер и Тиной Кунаки в главных ролях. Стилистом фотосессии стала Эммануэль Альт, линейка объединяет корсетные топы, кружева и бюстгальтеры летнего цвета.

Об этом стало известно из социальных сетей бренда.

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Микаэль Янссон как фотограф Victoria's Secret показал эффектные образы,  которые примеряли модели. Ранее Эмили рассказала о том, что любила ходить в откровенных образах с детства. Но последствия были печальными. Звезда вспомнила, как учительница средней школы однажды сорвала с нее бюстгальтер и как кастинг-директор отметил ей, когда она была подростком, что она выглядит развратной.

 

Модель Эмили Ратаковски. Фото: Victoria’s Secret
Модель Эмили Ратаковски. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Джиджи Хадид. Фото: Victoria’s Secret
Модель Джиджи Хадид. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Тина Кунаки. Фото: Victoria’s Secret
Модель Тина Кунаки. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Эмили Ратаковски в рекламе. Фото: Victoria’s Secret
Модель Эмили Ратаковски в рекламе. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Джиджи Хадид в нижнем белье. Фото: Victoria’s Secret
Модель Джиджи Хадид в нижнем белье. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Тина Кунаки. Фото: Victoria’s Secret
Модель Тина Кунаки. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Эмили Ратаковски в рекламе нижнего белья. Фото: Victoria’s Secret
Модель Эмили Ратаковски в рекламе нижнего белья. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Тина Кунаки. Фото: Victoria’s Secret
Модель Тина Кунаки. Фото: Victoria's Secret

 

Модель Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии. Фото: Victoria’s Secret
Модель Эмили Ратаковски в откровенной фотосессии. Фото: Victoria's Secret

 

30-летняя Эмили делится откровенными подробностями в своей книге "Мое тело", размышляя о том, как взрослые чувствовали себя комфортно, делая жесткие комментарии, даже когда она была несовершеннолетней — и как она вскоре заметила заинтересованное внимание мужчин.

Ране французский Vogue для фотосессии выбрал американку Джиджи Хадид, а не французскую модель. Хейтеры полагали, что модель "не в спортивной форме", чтобы сниматься для истории, посвященной спорту.

 

Модель Джиджи Хадид в белье. Фото: Victoria’s Secret
Модель Джиджи Хадид в белье. Фото: Victoria's Secret

 

"Спортсменки-француженки тоже существуют", "Разве не было спортсменки, которая бы представляла французскую сборную? Почему мы должны постоянно видеть на обложке одну и ту же модель? Разве мода не должна обновляться?", "Она не спортсменка и совсем не элегантна, плохой выбор", — пишут комментаторы в сети.

Напомним, Эмили Ратаковски прогулялась по мегаполису по Нью-Йорку. А раньше Джиджи Хадид попала под волну хейта.

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