Рене Зеллвегер снова примерила легендарное мини на съемках новой части Бриджит Джонс

Актриса Рене Зеллевегер на съемках франшизы о Бриджит Джонс. Фото: instagram.com/bridgetjones/

Актриса Рене Зеллвегер была замечена в фирменной мини-юбке Бриджит Джонс на съемках франшизы в Камдене. 55-летняя актриса, сыгравшая главную героиню в последних трех фильмах, сейчас снимает четвертую часть "Без ума от мальчишки" в Лондоне.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рене заметили в юбке-шотландке и винтажном сине-сером кардигане в сочетании с белым стеганным пальто. В будущем фильме Бриджит наслаждается интрижкой с молодым любовником по имени Рокстар, которого играет звезда "Одного дня" Лео Вудол.

Актриса Рене Зеллевегер на съемках франшизы о Бриджит Джонс. Фото: BackGrid

Актриса Рене Зеллевегер на съемках франшизы о Бриджит Джонс. Фото: BackGrid

Актриса Рене Зеллевегер на съемках франшизы о Бриджит Джонс. Фото: BackGrid

Актриса Айла Фишер также получила главную роль в долгожданном фильме, сыграв подругу Бриджит.

Мини-юбка героини напомнит поклонникам картины переписку Бриджит с Дэниелом в оригинальном фильме, когда тот написал ей электронное письмо, увидев ее в очень откровенной одежде.

В новом фильме Бриджит встречается с рок-звездой и учителем физкультуры мистером Уокером, которого играет актер из сериала "12 лет рабства" Чиветел Эджиофор, а также возрождает свои отношения с Дэниелом Кливером персонажем Хью Гранта.

На прошлой неделе Чиветеля видели на съемках сцен, только Хью и Колин Ферт, в фильме сыграющий небольшую роль покойного Марка Дарси, еще не замечены на съемочной площадке.

Съемки Бриджит Джонс начались в этом месяце и планируется, что фильм порадует зрителей на День Валентина.

Напомним, известная актриса рассказала, почему отказалась играть Бриджит Джонс. А раньше мы писали, кто из звезд вовлечен в продолжение съемок "Бриджит Джонс".