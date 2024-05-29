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Рене Зеллвегер снова примерила легендарное мини на съемках новой части Бриджит Джонс

29 мая 2024 12:11
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рене Зеллвегер снова примерила легендарное мини на съемках новой части Бриджит Джонс
Актриса Рене Зеллевегер на съемках франшизы о Бриджит Джонс. Фото: instagram.com/bridgetjones/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Рене Зеллвегер была замечена в фирменной мини-юбке Бриджит Джонс на съемках франшизы в Камдене. 55-летняя актриса, сыгравшая главную героиню в последних трех фильмах, сейчас снимает четвертую часть "Без ума от мальчишки" в Лондоне.

Об этом пишет Daily Mail.

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Рене заметили в юбке-шотландке и винтажном сине-сером кардигане в сочетании с белым стеганным пальто. В будущем фильме Бриджит наслаждается интрижкой с молодым любовником по имени Рокстар, которого играет звезда "Одного дня" Лео Вудол.

 

Актриса Рене Зеллевегер на съемках франшизы о Бриджит Джонс
Актриса Рене Зеллевегер на съемках франшизы о Бриджит Джонс. Фото: BackGrid

 

Актриса Рене Зеллевегер на съемках культового фильма Бриджит Джонс
Актриса Рене Зеллевегер на съемках франшизы о Бриджит Джонс. Фото: BackGrid

 

Актриса Рене Зеллевегер на съемках фильма о приключениях Бриджит Джонс
Актриса Рене Зеллевегер на съемках франшизы о Бриджит Джонс. Фото: BackGrid

 

Актриса Айла Фишер также получила главную роль в долгожданном фильме, сыграв подругу Бриджит.

Мини-юбка героини напомнит поклонникам картины переписку Бриджит с Дэниелом в оригинальном фильме, когда тот написал ей электронное письмо, увидев ее в очень откровенной одежде.

В новом фильме Бриджит встречается с рок-звездой и учителем физкультуры мистером Уокером, которого играет актер из сериала "12 лет рабства" Чиветел Эджиофор, а также возрождает свои отношения с Дэниелом Кливером персонажем Хью Гранта.

На прошлой неделе Чиветеля видели на съемках сцен, только Хью и Колин Ферт, в фильме сыграющий небольшую роль покойного Марка Дарси, еще не замечены на съемочной площадке.

Съемки Бриджит Джонс начались в этом месяце и планируется, что фильм порадует зрителей на День Валентина.

Напомним, известная актриса рассказала, почему отказалась играть Бриджит Джонс. А раньше мы писали, кто из звезд вовлечен в продолжение съемок "Бриджит Джонс".

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