Відома акторка зізналася, чому відмовилась зніматися у ролі Бріджет Джонс

Акторка Рене Зеллвеггер, яка зіграла Бріджит Джонс. Фото: instagram.com/bridgetjones.scenes/

Бріджит Джонс могла зіграти не хто інший, як Тоні Колетт, але вона відмовилася. 51-річній австралійській актрисі запропонували роль у "Щоденнику Бріджит Джонс", але вона вирішила, що це не для неї.

Про це пише Daily Mail.

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Акторка Рене Зеллвеггер погодилася на роль, і фільм користується величезним успіхом. Однак під час минулого виступу на Watch What Happens Live Тоні наполягала, що не шкодує, що відмовилася від ролі.

"Я ні про що не шкодую. Я думаю, що випадковостей не буває. Все, що призначено для вас у житті, має статися. Я ні про що не шкодую — життя відбувається так, як воно має. Але це правда, так", — говорить акторка.

Тоні пояснила, що відмовилася від ролі, тому що в той час вона грала в бродвейському мюзиклі "Дика вечірка". Проте вона мала інші сумніви щодо персонажа, відчуваючи, що вона надто схожа на свою роль у фільмі 1994 року "Весілля Мюріель".

"Я була зайнята, але іноді я думаю про це, цей персонаж так схожий на Мюріель. Можливо, це було занадто близько. І я намагаюся не повторюватися", — говорить Колетт.

Заснований на романі-бестселері Гелен Філдінг, багато хто був здивований, коли американську актрису Рене вибрали на роль Бріджит". За "Щоденником Бріджит Джонс" вийшли "Бріджит Джонс: Грань розуму" у 2004 році та "Дитина Бріджит Джонс" у 2016 році.

Це сталося після того, як зйомки "Бріджит Джонс" 4 було офіційно підтверджено — Рене та Г’ю Грант збираються повернутися до своїх культових ролей. Четверта частина відомої франшизи, заснованої на книгах Хелен Філдінг, буде називатися "Бріджит Джонс: Без розуму від хлопчини". Зйомки фільму розпочнуться у травні.

Емма Томпсон, яка зіграла роль доктора Ролінґ у фільмі "Дитина Бріджит Джонс" у 2016 році, також повертається, а Чіветел Еджіофор, зірка "Одного дня" Лео Вудолл також збираються зіграти головні ролі.

Режисер "Леслі" Майкл Морріс зніматиме фільм, заснований на однойменному романі 2013 року, а сценарій до фільму написав автор Філдінг.

Невідомо, чи з'явиться актор Марка Дарсі Колін Ферт, його персонаж був убитий у романі. У "Без розуму від хлопчини" Джонс показана як матір-одиначка двох дітей, яка ходить на побачення. Фільм вийде у День святого Валентина 2025 року, а міжнародний прокат відбудеться в кінотеатрах.

Нагадаємо, Стенлі Кубрик під час зйомок "Сяйва" знущався з відомої акторки. А раніше ми писали, що дружина Макрона зніметься у відомому серіалі.