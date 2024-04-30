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Рэпер Позитив закрутил роман с известной украинской танцовщицей

30 апреля 2024 14:07
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Позитив показал любимую
Украинский рэпер Позитив. Фото: instagram.com/positiff/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский рэпер Позитив (настоящее имя — Алексей Завгородний) подтвердил слухи о романе с известной украинской танцовщицей Юлией Сахневич. Артист поделился милым роликом, на котором возлюбленная его целует.

Он опубликовал его на своей странице Instagram.

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Артист много лет был женат на Анне Андрейчук — лучшей подруге Насте Каменских, однако в прошлом году супруги развелись.

С тех пор рэпер скрывал свою личную жизнь, хотя намекал на то, что его сердце не свободно. Позитиву приписывали романы с Мишель Андраде и Надей Дорофеевой.

После того, как поклонники "спалили" Позитива вместе с известной танцовщицей Юлией Сахневич на концерте певца Артема Пивоварова, рэпер решил все же рассказать о своих отношениях с ней. 

Позитив заметили с известной танцовщицей
Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: стоп-кадр "Ближе к звездам"

Певец опубликовал в соцсети трогательный ролик, на кадрах которого держит на ладошках Сахневич и целует ее. Девушка развеяла все сомнения об их отношениях после того, как подбежала к Завгороднему и мило поцеловала его в щечку. Музыкант лаконично дополнил видео красным сердечком.

Позитив познакомился с Сахневич на съемках в проекте "Танцы со звездами". Пара танцевала вместе и уже тогда им приписывали роман.

Позитив вместе с любимой Сахневич
Рэпер Позитив с танцовщицей Юлией Сахневич. Фото: стоп-кадр Instagram

Как украинцы отреагировали на новую возлюбленную Позитива

Пользователи соцсетей начали шутить о том, почему на месте Сахневич не Дорофеева или Мишель Андраде. Некоторые даже заподозрили, что любимая репера в положении

"А как же Мишель?"

"Боюсь ошибиться, мне кажется, что Юля беременна".

"Ммм как красивы. Кажется, это еще не все новости. На видео вас трое?".

"Такие уже котики".

Украинцы отреагировали на новый роман
Комментарии под публикацией рэпера Позитива. Фото: стоп-кадр Instagram

Напомним, певец Позитив рассказал об отношении к общему треку с Анной Тринчер, который украинцы захейтили. Также артист внезапно попал в больницу.

Надя Дорофеева
Позитив
Мишель Андраде
отношения
шоу-бизнес
рэпер
украинские звезды
любовь

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