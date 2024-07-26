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Репер Snoop Dogg проніс олімпійський вогонь на церемонії відкриття Ігор у Парижі

26 липня 2024 16:39
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Snoop Dogg відкрив Олімпіаду-2024 — відео
Американський репер Snoop Dogg. Фото: instagram.com/paris2024/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Легендарний репер Snoop Dogg проніс олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Олімпіади-2024 у Парижі. Він став одними із телеведучих змагань.

Відповідний ролик було опубліковано на його сторінці в Instagram.

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A post shared by Paris2024 (@paris2024)

Репер проніс олімпійський вогонь разом з французькою актрисою Летицією Каста та французьким репером MC Solaar. Для знакової події Snoop Dogg обрав білий спортивний костюм, який доповнив кросівками золотого відтінку.

Репер Snoop Dogg у Парижі
Snoop Dogg із олімпійським вогнем. Фото: instagram.com/paris2024/

Музикант тримаючи у руках олімпійський факел танцював та вітав гостей Олімпіади-2024.

Перед церемонією відкриття Ігор Snoop Dogg пригадав,  як легендарний боксер Мухаммед Алі, який на той час боровся з хворобою Паркінсона, запалив олімпійський вогонь під час Ігор 1996 року в Атланті.

Репер також буде кореспондентом NBC під час Олімпіади. Він спілкуватиметься у прямому ефірі з олімпійцями та їхніми командами підтримки.

Нагадаємо, раніше відома українка Іванна Сахно звернулась до наших спортсменів. А також Зендея показалася у розкішній сукні напередодні церемонії відкриття Олімпійських Ігор.

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