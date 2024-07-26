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Зендея приголомшила блискучою сукнею на вечірці перед Олімпіадою

26 липня 2024 11:45
Антоніна Завадська - Редактор
Зендея завітала на вечірку перед Олімпійськими Іграми — фото
Американська акторка Зендея. Фото: instagram/britishvogue
Антоніна Завадська - Редактор

Зірка "Дюни" та "Ефорії" Зендея відвідала вечірку напередодні церемонії відкриття Олімпійських Ігор. Вона обрала вишукану сукню від  Louis Vuitton.

Про це повідомили British Vogue.

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Зендея завітала на вечірку Олімпійських Ігор

Світові зірки приїхали до Парижа, щоб відвідати вечірку напередодні церемонії відкриття Олімпійських Ігор у Fondations Louis Vuitton. Подію організував Фарелл Вільямсон та директор LVMH Бернар Арно.  

Однієї з очікуваних гостей стала кінозірка Зендея, яка прибула в чорній сліп-сукні від Louis Vuitton. До образу вона додала і мініатюрну сумочку від цього ж бренду. 

Американська акторка Зендея у Парижі. Фото: instagram/britishvogue
Американська акторка Зендея у Парижі. Фото: instagram/britishvogue
Зендея вдягнула Louis Vuitton на вечірку перед Олімпіадою.
Зендея вдягнула Louis Vuitton на вечірку перед Олімпіадою. Фото: instagram/britishvogue

Нагадаємо, співачка Селін Діон виступить на Олімпійських іграх 2024. Раніше Джіджі Хадід розкритикували через фотосесію в спортивному стилі.

Олімпійські ігри Париж Голлівуд актори Олімпіада-2024 закордонні зірки Зендея

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