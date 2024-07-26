Зендея завітала на вечірку перед Олімпійськими Іграми — фото

Американська акторка Зендея. Фото: instagram/britishvogue

Зірка "Дюни" та "Ефорії" Зендея відвідала вечірку напередодні церемонії відкриття Олімпійських Ігор. Вона обрала вишукану сукню від Louis Vuitton.

Про це повідомили British Vogue.

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Світові зірки приїхали до Парижа, щоб відвідати вечірку напередодні церемонії відкриття Олімпійських Ігор у Fondations Louis Vuitton. Подію організував Фарелл Вільямсон та директор LVMH Бернар Арно.

Однієї з очікуваних гостей стала кінозірка Зендея, яка прибула в чорній сліп-сукні від Louis Vuitton. До образу вона додала і мініатюрну сумочку від цього ж бренду.

Американська акторка Зендея у Парижі. Фото: instagram/britishvogue

Зендея вдягнула Louis Vuitton на вечірку перед Олімпіадою. Фото: instagram/britishvogue

Нагадаємо, співачка Селін Діон виступить на Олімпійських іграх 2024. Раніше Джіджі Хадід розкритикували через фотосесію в спортивному стилі.