Зендея завітала на вечірку перед Олімпійськими Іграми — фото

Зендея приголомшила блискучою сукнею на вечірці перед Олімпіадою
Зірка "Дюни" та "Ефорії" Зендея відвідала вечірку напередодні церемонії відкриття Олімпійських Ігор. Вона обрала вишукану сукню від Louis Vuitton.
Про це повідомили British Vogue.
Зендея завітала на вечірку Олімпійських Ігор
Світові зірки приїхали до Парижа, щоб відвідати вечірку напередодні церемонії відкриття Олімпійських Ігор у Fondations Louis Vuitton. Подію організував Фарелл Вільямсон та директор LVMH Бернар Арно.
Однієї з очікуваних гостей стала кінозірка Зендея, яка прибула в чорній сліп-сукні від Louis Vuitton. До образу вона додала і мініатюрну сумочку від цього ж бренду.
Нагадаємо, співачка Селін Діон виступить на Олімпійських іграх 2024. Раніше Джіджі Хадід розкритикували через фотосесію в спортивному стилі.
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