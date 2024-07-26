Snoop Dogg открыл Олимпиаду-2024 — видео

Американский рэпер Snoop Dogg. Фото: instagram.com/paris2024/

Легендарный рэпер Snoop Dogg пронес олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпиады-2024 в Париже. Он стал одним из телеведущих соревнований.

Соответствующий ролик был опубликован на его странице в Instagram.

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Рэпер пронес олимпийский огонь вместе с французской актрисой Летицией Каста и французским рэпером MC Solaar. Для знакового события Snoop Dogg выбрал белый спортивный костюм, который дополнил кроссовками золотого оттенка.

Snoop Dogg с олимпийским огнем. Фото: instagram.com/paris2024/

Музыкант, держа в руках олимпийский факел, танцевал и приветствовал гостей Олимпиады-2024.

Перед церемонией открытия Игр Snoop Dogg вспомнил, как легендарный боксер Мухаммед Али, в то время боровшийся с болезнью Паркинсона, зажег олимпийский огонь во время Игр 1996 года в Атланте.

Рэпер также будет корреспондентом NBC во время Олимпиады. Он будет общаться в прямом эфире с олимпийцами и командами поддержки.

Напомним, ранее известная украинка Иванна Сахно обратилась к нашим спортсменам. А также Зендея показалась в роскошном платье накануне церемонии открытия Олимпийских Игр.