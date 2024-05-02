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Репетиції Євробачення змінили рейтинги букмекерів — на якому місці Україна

2 травня 2024 16:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
alyona alyona і Jerry Heil піднялись у рейтингу букмекерів — деталі
Сцена Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Представниці від України на пісенному конкурсі Євробачення-2024 alyona alyona і Jerry Heil після другої репетиції підвищили шанси на перемогу нашої країни. Єврофани високо оцінили виступ співачок.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.

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Україна піднялась у букмекерському рейтингу

Alyona alyona і Jerry Heil вразили єврофанів своїм виступом. Виконавиці заспівали конкурсну пісню Teresa & Maria на другій репетиції Євробачення-2024, та продемонстрували частину виступу. Їх образ символізує боротьбу українського народу у війні з Росією.

Номер alyona alyona і Jerry Heil настільки вразив єврофанів, що дівчата буквально за лічені години піднялися із п'ятого місця до четвертого у букмекерському рейтингу. Варто враховувати, що прогнози букмекерів постійно змінюються і наші співачки можуть зайняти ще вигідніші позиції.

Фаворитом букмекерів залишається співак зі Швейцарії Nemo, якому прогнозують перемогу з ймовірністю 22%.

Друге місце у рейтингу з відривом у всього 1% посідає учасник від Хорватії — співак Baby Lasagna із піснею Rim Tim Tagi Dim. Закриває трійку лідерів італійська співачка Angelina Mango.

Рейтинг Євробачення
Прогноз букмекерів на перший півфінал Євробачення. Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, українка, яка зняла кліпи Лопес та Дуа Ліпі, готує номер alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні. Повідомлялося також, що Alyona Alyona раптово втратила голос перед цим виступом.

Євробачення
рейтинг
Alyona Alyona
Jerry Heil
Таня Муіньо
букмекери
пісня
конкурс
Євробачення-2024

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