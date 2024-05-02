alyona alyona і Jerry Heil піднялись у рейтингу букмекерів — деталі

Сцена Євробачення-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Представниці від України на пісенному конкурсі Євробачення-2024 alyona alyona і Jerry Heil після другої репетиції підвищили шанси на перемогу нашої країни. Єврофани високо оцінили виступ співачок.

Відповідна інформація з’явилась на сайті Eurovision World.

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Alyona alyona і Jerry Heil вразили єврофанів своїм виступом. Виконавиці заспівали конкурсну пісню Teresa & Maria на другій репетиції Євробачення-2024, та продемонстрували частину виступу. Їх образ символізує боротьбу українського народу у війні з Росією.

Номер alyona alyona і Jerry Heil настільки вразив єврофанів, що дівчата буквально за лічені години піднялися із п'ятого місця до четвертого у букмекерському рейтингу. Варто враховувати, що прогнози букмекерів постійно змінюються і наші співачки можуть зайняти ще вигідніші позиції.

Фаворитом букмекерів залишається співак зі Швейцарії Nemo, якому прогнозують перемогу з ймовірністю 22%.

Друге місце у рейтингу з відривом у всього 1% посідає учасник від Хорватії — співак Baby Lasagna із піснею Rim Tim Tagi Dim. Закриває трійку лідерів італійська співачка Angelina Mango.

Прогноз букмекерів на перший півфінал Євробачення. Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, українка, яка зняла кліпи Лопес та Дуа Ліпі, готує номер alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні. Повідомлялося також, що Alyona Alyona раптово втратила голос перед цим виступом.