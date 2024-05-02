alyona alyona и Jerry Heil поднялись в рейтинге букмекеров.

Сцена Евровидения-2024. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Представительницы Украины на песенном конкурсе Евровидения-2024 alyona alyona и Jerry Heil после второй репетиции повысили шансы на победу нашей страны. Еврофаны высоко оценили выступление певиц.

Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.

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Alyona alyona и Jerry Heil поразили еврофанов своим выступлением. Исполнительницы спели конкурсную песню Teresa & Maria на второй репетиции Евровидения-2024, и продемонстрировали часть выступления. Их образ символизирует борьбу украинского народа в войне с Россией.

Номер alyona alyona и Jerry Heil настолько поразил еврофанов, что девушки буквально за считанные часы поднялись с пятого до четвертого места в букмекерском рейтинге. Следует учитывать, что прогнозы букмекеров постоянно меняются и наши певицы могут занять еще более выгодные позиции.

Фаворитом букмекеров остается певец из Швейцарии Nemo, которому предсказывают победу с вероятностью 22%.

Второе место в рейтинге с отрывом всего на 1% занимает участник от Хорватии – певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Закрывает тройку лидеров итальянская певица Angelina Mango.

Прогноз букмекеров на первый полуфинал Евровидения. Фото: eurovisionworld.com

Напомним, украинка, снявшая клипы Лопес и Дуа Липи, готовит номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении. Также сообщалось, что Alyona Alyona внезапно потеряла голос перед этим выступлением.