alyona alyona и Jerry Heil поднялись в рейтинге букмекеров.

Репетиции Евровидения изменили рейтинги букмекеров — на каком месте Украина
Представительницы Украины на песенном конкурсе Евровидения-2024 alyona alyona и Jerry Heil после второй репетиции повысили шансы на победу нашей страны. Еврофаны высоко оценили выступление певиц.
Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.
Украина поднялась в букмекерском рейтинге
Alyona alyona и Jerry Heil поразили еврофанов своим выступлением. Исполнительницы спели конкурсную песню Teresa & Maria на второй репетиции Евровидения-2024, и продемонстрировали часть выступления. Их образ символизирует борьбу украинского народа в войне с Россией.
Номер alyona alyona и Jerry Heil настолько поразил еврофанов, что девушки буквально за считанные часы поднялись с пятого до четвертого места в букмекерском рейтинге. Следует учитывать, что прогнозы букмекеров постоянно меняются и наши певицы могут занять еще более выгодные позиции.
Фаворитом букмекеров остается певец из Швейцарии Nemo, которому предсказывают победу с вероятностью 22%.
Второе место в рейтинге с отрывом всего на 1% занимает участник от Хорватии – певец Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Закрывает тройку лидеров итальянская певица Angelina Mango.
Напомним, украинка, снявшая клипы Лопес и Дуа Липи, готовит номер alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении. Также сообщалось, что Alyona Alyona внезапно потеряла голос перед этим выступлением.
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