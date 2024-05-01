Українка, яка зняла кліпи Лопес та Дуа Ліпи, готує номер alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні

Українка, яка зняла кліпи Лопес та Дуа Ліпі, готує номер alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні
Українська режисерка Таню Муіньо поставить сценічний виступ представниць України на "Євробаченні-2024" alyona alyona та Jerry Heil. 68-й пісенний конкурс пройде у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал — на 11 травня.
Про це пише видання Billboard.
Всесвітньо відома режисерка допоможе Україні боротися за перемогу на "Євробаченні"
Jerry Heil і alyona alyona зазначають, що вдячні долі за можливість об'єднатися з Таню Муіньо, й додають, що у них спільна мета — якнайкраще представити свою країну.
"Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею. Вона частина нашої культури", — розповідають alyona alyona та Jerry Heil.
Вони зазначають, що ця співпраця вчергове підкреслює ідею пісні, з якою співачки представлятимуть Україну на конкурсі у Мальме — "єдність людей, єдність жінок".
Зірки додають, що на початку обговорили з Муіньо "все, що болить та резонує нам в нашій пісні". А вже за кілька днів режисерка представила власне бачення, яке вразило артисток.
"Ми зрозуміли: це те, як ми хочемо через наш номер промовляти до світу! Єдність, сталева сила дів, віра та воля! Музика таки єднає світ, ми впевнені! І знаємо, що ця постанова з'єднає серця по всьому світу в стремлінні до перемоги світла над темрявою!", — говорять артистки.
Таню Муіньо — українська режисерка з Одеси. Вона знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та інших. Ролик для Foals вона зняла у Києві. Остання її робота — кліп для британської попзірки Дуа Ліпи на пісню Illusion.
Нагадаємо, стало відомо, хто виступить з українських зірок на "Євробаченні". А раніше однієй із представниць від України на "Євробаченні" стало погано.
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