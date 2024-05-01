Українка, яка зняла кліпи Лопес та Дуа Ліпи, готує номер alyona alyona та Jerry Heil на Євробаченні

Режисерка Таню Муіньо. Фото: instagram.com/tanumuino/

Українська режисерка Таню Муіньо поставить сценічний виступ представниць України на "Євробаченні-2024" alyona alyona та Jerry Heil. 68-й пісенний конкурс пройде у шведському місті Мальме. Перший і другий півфінали заплановані на 7 та 9 травня, а грандфінал — на 11 травня.

Про це пише видання Billboard.

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Jerry Heil і alyona alyona зазначають, що вдячні долі за можливість об'єднатися з Таню Муіньо, й додають, що у них спільна мета — якнайкраще представити свою країну.

"Вона надзвичайно талановита, і те, що вона робить, є таким важливим для нас, тому що вона не тільки талановита українка, яка почала працювати в Голлівуді, але вона зробила те, чого не робив ніхто в музичній індустрії до неї, і ми так пишаємося нею. Вона частина нашої культури", — розповідають alyona alyona та Jerry Heil.

Вони зазначають, що ця співпраця вчергове підкреслює ідею пісні, з якою співачки представлятимуть Україну на конкурсі у Мальме — "єдність людей, єдність жінок".

Зірки додають, що на початку обговорили з Муіньо "все, що болить та резонує нам в нашій пісні". А вже за кілька днів режисерка представила власне бачення, яке вразило артисток.

"Ми зрозуміли: це те, як ми хочемо через наш номер промовляти до світу! Єдність, сталева сила дів, віра та воля! Музика таки єднає світ, ми впевнені! І знаємо, що ця постанова з'єднає серця по всьому світу в стремлінні до перемоги світла над темрявою!", — говорять артистки.

Таню Муіньо — українська режисерка з Одеси. Вона знімала кліпи для дуету Post Malone та The Weeknd, Cardi B, Кеті Перрі, Rosalia та інших. Ролик для Foals вона зняла у Києві. Остання її робота — кліп для британської попзірки Дуа Ліпи на пісню Illusion.

Нагадаємо, стало відомо, хто виступить з українських зірок на "Євробаченні". А раніше однієй із представниць від України на "Євробаченні" стало погано.