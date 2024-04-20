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Режиссер фильма о Мариуполе признался, о чем он не успел сказать на сцене премии Оскар

20 апреля 2024 11:39
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Стас Кожушко
Редактор
Что именно не успел сказать на сцене премии "Оскар" режиссер фильма "20 дней в Мариуполе"
Режиссер Мстислав Чернов и фотограф Евгений Малолетка. Фото: Укрзализныця
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне, в пятницу, 19 апреля, впервые после получения премии "Оскар" в Украину вернулся режиссер документального фильма "20 дней в Мариуполе" Мстислав Чернов и другие авторы ленты. Во время пресс-конференции с представителями СМИ они рассказали, чем занимались после церемонии и о чем не успел сказать Чернов на сцене в Лос-Анджелесе.

Об этом Новини.LIVE сообщила кинокомпания "Артхаус Трафік".

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Встреча документалиста прошла на центральном железнодорожном вокзале Киева. Вместе с украинцами в Киев прибыли известные мировые кинематографисты: Хлоя Чжао (режиссер оскароносной ленты "Земля кочевников") и Кэри Фукунага (режиссер "007: Не время умирать"). В пресс-конференции также приняли участие соавторы "20 дней в Мариуполе": фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

"То, что я не успел сказать со сцены в Лос-Анджелесе — это то, насколько я тронут поддержкой украинцев за эти два года, пока мы боролись за "Оскар". В современном мире недостаточно снять правду, недостаточно сделать фильм, даже показать его миллионам людей — нужно ежедневно приводить доказательства и продолжать говорить", — отметил Чернов.

Режиссер фильма о Мариуполе признался, о чем он не успел сказать на сцене премии Оскар - фото 1
Режиссер Мстислав Чернов. Фото: Укрзализныця

Также Чернов рассказал, где команда была в течение месяца после получения "Оскара". Торжественная церемония награждения, на которой Украина получила первую статуэтку, прошла в Лос-Анджелесе 11 марта.

"Этот месяц мы продолжали путешествовать по миру, показывать фильм. Два дня назад был показ в Европарламенте, на который пришло более 300 представителей разных стран, которые смотрели ленту и задавали вопросы", — рассказал Чернов.

Режиссер фильма о Мариуполе признался, о чем он не успел сказать на сцене премии Оскар - фото 2
Награды премий "Оскар" и BAFTA. Фото: Укрзализныця

Напомним, ранее мы писали, что какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на этой неделе. Также мы рассказывали, сколько собрал украинский фильм "Я и Феликс" в кинотеатрах.

Оскар
кино
украинские звезды
20 дней в Мариуполе

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