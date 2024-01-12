Режиссер "Паразитов" призвал расследовать обстоятельства самоубийства своего коллеги

Режиссер Пон Чжун Хо. Фото: Reuters

В конце прошлого года известный южнокорейский актер, ставший международной звездой благодаря роли в оскароносном фильме "Паразиты", Ли Сон-Гюн был найден мертвым на одной из парковок Сеула. 48-летний актер покончил с собой. Режиссер Пон Чжун Хо вместе с 2000 культурными деятелями Южной Кореи требуют провести расследование обстоятельств его смерти.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Представители южнокорейской киноиндустрии, создавшие ассоциацию солидарности среди деятелей культуры, выступили с заявлением, требующим выяснения причин смерти Ли Сон Гюна. Кроме оскароносного Пон Чжун Хо, в инициативе приняли участие актер Ким Ий Сон, певец Юн Чжон Син и режиссер Чан Хан Чжун.

Они подвергают сомнению законность публикации в печати полицией города Инчон подробностей дела об актере-самоубийце.

Актер Ли Сон Гюн. Фото: The Korea Times

Знаменитости осудили освещение дела некоторыми изданиями и блоггерами. По их словам, авторы материалов освещали личную жизнь актера и использовали непроверенную информацию ради хайпа.

Постановщик Ли Вон Тхэ призвал власти принять законы, защищающие права находящихся под следствием и обеспечивающих конфиденциальность информации, связанной с уголовными расследованиями.

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