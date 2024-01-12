Режиссер "Паразитов" призвал расследовать обстоятельства самоубийства своего коллеги
В конце прошлого года известный южнокорейский актер, ставший международной звездой благодаря роли в оскароносном фильме "Паразиты", Ли Сон-Гюн был найден мертвым на одной из парковок Сеула. 48-летний актер покончил с собой. Режиссер Пон Чжун Хо вместе с 2000 культурными деятелями Южной Кореи требуют провести расследование обстоятельств его смерти.
Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Расследование самоубийства звезды "Паразитов"
Представители южнокорейской киноиндустрии, создавшие ассоциацию солидарности среди деятелей культуры, выступили с заявлением, требующим выяснения причин смерти Ли Сон Гюна. Кроме оскароносного Пон Чжун Хо, в инициативе приняли участие актер Ким Ий Сон, певец Юн Чжон Син и режиссер Чан Хан Чжун.
Они подвергают сомнению законность публикации в печати полицией города Инчон подробностей дела об актере-самоубийце.
Знаменитости осудили освещение дела некоторыми изданиями и блоггерами. По их словам, авторы материалов освещали личную жизнь актера и использовали непроверенную информацию ради хайпа.
Постановщик Ли Вон Тхэ призвал власти принять законы, защищающие права находящихся под следствием и обеспечивающих конфиденциальность информации, связанной с уголовными расследованиями.
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