Рианна обнажила пышные ягодицы в ожидании Дня святого Валентина
Певица Рианна появилась в промо своего бренда Savage X Fenty. Звезда создала коллекцию розового белья ко Дню святого Валентина.
Фото появились в социальной сети марки.
Рианна устроила соблазнительную съемку
Мать двоих детей обнажила пышный бюст в бюстгальтере с глубоким вырезом. Также примеряла чулки с подвязками. Дополнила образ яркой помадой и украшениями с бриллиантами и рубинами, надев чокер и кольца.
"Любите себя такими, какие вы есть, в коллекции See Thru U", — подписала фотографии звезда.
Рианна и A$AP Rocky начали встречаться около трех лет назад. Стали родителями первенца в мае 2022 года. Музыканты сблизились, когда Рокки присоединился к Рианне в ее Diamond Tour в 2013 году.
В начале этого года основательница Fenty Beauty объявила о своей второй беременности во время выступления на шоу Super Bowl Halftime Show в феврале. В августе у пары родился мальчик Риот.
Напомним, Рианну с сыновьями подловили на модном горнолыжном курорте.
Ранее неузнаваемая Рианна с кроссовками на лице снялась в яркой фэшн-кампании.
Читайте Новини.LIVE!