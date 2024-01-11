Рианна обнажила пышные ягодицы в ожидании Дня святого Валентина

Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Певица Рианна появилась в промо своего бренда Savage X Fenty. Звезда создала коллекцию розового белья ко Дню святого Валентина.

Фото появились в социальной сети марки.

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Мать двоих детей обнажила пышный бюст в бюстгальтере с глубоким вырезом. Также примеряла чулки с подвязками. Дополнила образ яркой помадой и украшениями с бриллиантами и рубинами, надев чокер и кольца.

Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

Певица Рианна. Фото: instagram.com/savagexfenty/

"Любите себя такими, какие вы есть, в коллекции See Thru U", — подписала фотографии звезда.

Рианна и A$AP Rocky начали встречаться около трех лет назад. Стали родителями первенца в мае 2022 года. Музыканты сблизились, когда Рокки присоединился к Рианне в ее Diamond Tour в 2013 году.

В начале этого года основательница Fenty Beauty объявила о своей второй беременности во время выступления на шоу Super Bowl Halftime Show в феврале. В августе у пары родился мальчик Риот.

Напомним, Рианну с сыновьями подловили на модном горнолыжном курорте.

Ранее неузнаваемая Рианна с кроссовками на лице снялась в яркой фэшн-кампании.