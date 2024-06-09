Ріанна з`явилась на обкладинці модного глянцю у трьох сміливих образах — фото

Ріанна приміряла сміливі образи для модного глянцю
Відома американська співачка Ріанна прикрасила обкладинки модного глянцю. Зірка приміряла три яскравих образи.
Про це пише Daily Mail.
Ріанна зачарувала сміливими образами
Для одної з обкладинок виконавиця зробила сміливий макіяж з дуже довгими кокетливими віями та доповнила гламурний образ локонами, які зафіксували шпильками. Співачка постала перед камерою із цигаркою.
Зірка раніше втрапляла у скандальні історії з легкими наркотиками. Ріанну вигнали з готелю на Барбадосі через куріння марихуани.
Для другого образу дев'ятиразова володарка "Греммі" приміряла чорну сукню без бретелей, нафарбувала тоненькі брови та яскраві губи, а її очі підкреслювали довгі стрілки. Шию та вуха Ріанни прикрасили коштовності в одному стилі.
На третій обкладинці вона з'явилася з яскравими тонкими бровами, стрілками та помадою. Доповнила свій образ виконавиця каблучкою та сережками із діамантами. Її руку прикрашало велике татуювання.
Нагадаємо, Ріанна знялася для обкладинки китайського глянцю. А також співачка прогулялася Нью-Йорком з татком своїх дітей, репером A$AP Rocky без синів.
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