Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ріанна приміряла сміливі образи для модного глянцю arrow

Ріанна приміряла сміливі образи для модного глянцю

9 червня 2024 15:23
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ріанна з`явилась на обкладинці модного глянцю у трьох сміливих образах — фото
Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Ріанна прикрасила обкладинки модного глянцю. Зірка приміряла три яскравих образи.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Ріанна зачарувала сміливими образами

Для одної з обкладинок виконавиця зробила сміливий макіяж з дуже довгими кокетливими віями та доповнила гламурний образ локонами, які зафіксували шпильками. Співачка постала перед камерою із цигаркою.

Зірка раніше втрапляла у скандальні історії з легкими наркотиками. Ріанну вигнали з готелю на Барбадосі через  куріння марихуани.

Ріанна приміряла сміливі образи для модного глянцю - фото 1
Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Для другого образу дев'ятиразова володарка "Греммі" приміряла чорну сукню без бретелей, нафарбувала тоненькі брови та яскраві губи, а її очі підкреслювали довгі стрілки. Шию та вуха Ріанни прикрасили коштовності в одному стилі.

Ріанна приміряла сміливі образи для модного глянцю - фото 2
Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

На третій обкладинці вона з'явилася з яскравими тонкими бровами, стрілками та помадою. Доповнила свій образ виконавиця каблучкою та сережками із діамантами. Її руку прикрашало велике татуювання.  

Ріанна приміряла сміливі образи для модного глянцю - фото 3
Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Нагадаємо, Ріанна знялася для обкладинки китайського глянцю. А також співачка прогулялася Нью-Йорком з татком своїх дітей, репером A$AP Rocky без синів.

глянець
макіяж
стиль
фото
Ріанна
співачка
закордонні зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку