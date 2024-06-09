Ріанна з`явилась на обкладинці модного глянцю у трьох сміливих образах — фото

Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Відома американська співачка Ріанна прикрасила обкладинки модного глянцю. Зірка приміряла три яскравих образи.

Про це пише Daily Mail.

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Для одної з обкладинок виконавиця зробила сміливий макіяж з дуже довгими кокетливими віями та доповнила гламурний образ локонами, які зафіксували шпильками. Співачка постала перед камерою із цигаркою.

Зірка раніше втрапляла у скандальні історії з легкими наркотиками. Ріанну вигнали з готелю на Барбадосі через куріння марихуани.

Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Для другого образу дев'ятиразова володарка "Греммі" приміряла чорну сукню без бретелей, нафарбувала тоненькі брови та яскраві губи, а її очі підкреслювали довгі стрілки. Шию та вуха Ріанни прикрасили коштовності в одному стилі.

Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

На третій обкладинці вона з'явилася з яскравими тонкими бровами, стрілками та помадою. Доповнила свій образ виконавиця каблучкою та сережками із діамантами. Її руку прикрашало велике татуювання.

Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Нагадаємо, Ріанна знялася для обкладинки китайського глянцю. А також співачка прогулялася Нью-Йорком з татком своїх дітей, репером A$AP Rocky без синів.