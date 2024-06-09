Рианна появилась на обложке модного глянца в трех смелых образах.

Рианна примерила смелые образы для модного глянца
Известная американская певица Рианна украсила обложки модного глянца. Звезда примеряла три ярких образа.
Об этом пишет Daily Mail.
Рианна очаровала смелыми образами
Для одной из обложек исполнительница сделала смелый макияж с очень длинными кокетливыми ресницами и дополнила гламурный образ локонами, которые зафиксировали шпильками. Певица предстала перед камерой с сигаретой.
Звезда раньше попадала в скандальные истории с легкими наркотиками. Рианну выгнали из гостиницы на Барбадосе из-за курения марихуаны.
Для второго образа девятикратная обладательница "Грэмми" примеряла черное платье без бретелей, накрасила тоненькие брови и яркие губы, а ее глаза подчеркивали длинные стрелки. Шею и уши Рианны украсили драгоценности в одном стиле.
На третьей обложке она появилась с яркими тонкими бровями, стрелками и помадой. Дополнила свой образ исполнительница кольцом и серьгами с бриллиантами. Ее руку украшала большая татуировка.
Напомним, Рианна снялась для обложки китайского глянца. А также певица прогулялась по Нью-Йорку с папой своих детей, рэпером A$AP Rocky без сыновей.
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