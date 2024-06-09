Рианна появилась на обложке модного глянца в трех смелых образах.

Американская певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Известная американская певица Рианна украсила обложки модного глянца. Звезда примеряла три ярких образа.

Об этом пишет Daily Mail.

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Для одной из обложек исполнительница сделала смелый макияж с очень длинными кокетливыми ресницами и дополнила гламурный образ локонами, которые зафиксировали шпильками. Певица предстала перед камерой с сигаретой.

Звезда раньше попадала в скандальные истории с легкими наркотиками. Рианну выгнали из гостиницы на Барбадосе из-за курения марихуаны.

Американская певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Для второго образа девятикратная обладательница "Грэмми" примеряла черное платье без бретелей, накрасила тоненькие брови и яркие губы, а ее глаза подчеркивали длинные стрелки. Шею и уши Рианны украсили драгоценности в одном стиле.

Американская певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

На третьей обложке она появилась с яркими тонкими бровями, стрелками и помадой. Дополнила свой образ исполнительница кольцом и серьгами с бриллиантами. Ее руку украшала большая татуировка.

Американская певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/

Напомним, Рианна снялась для обложки китайского глянца. А также певица прогулялась по Нью-Йорку с папой своих детей, рэпером A$AP Rocky без сыновей.