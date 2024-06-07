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Ріанна прогулялася Нью-Йорком в компанії батька її дітей A$AP Rocky

7 червня 2024 13:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ріанна та A$AP Rocky засвітилися без дітей у Нью-Йорку — фото
Американська співачка Ріанна. Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома американська співачка Ріанна прогулялася Нью-Йорком з татком своїх дітей репером A$AP Rocky. Пару помітили без маленьких синів.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Відому співачку та репера супроводжувала охорона, коли вони разом прогулювалися центром Нью-Йорку.

Пара не соромиться демонструвати свої почуття на публіці. На кадрах папараці A$AP Rocky ніжно обіймає Ріанну. Репер притримував красуню з Барбадосу за плече та цілує.

Для прогулянки з коханим зірка обрала синю футболку із написом, яку поєднала з темно-синьою спідницею-рибкою. Співачка доповнила образ червоними кросівками Puma та яскраво-зеленою сумкою Bottega Veneta, сонцезахисними окулярами з блакитними лінзами в стилі 2000-х, золотою прикрасою на шиї та блискучою каблучкою з написом "Statement" ( з англ. —висловлювання).

Ріанна прогулялася Нью-Йорком в компанії батька її дітей A$AP Rocky - фото 1
Американська співачка Ріанна з репером A$AP Rocky. Фото: BackGrid
Ріанна прогулялася Нью-Йорком в компанії батька її дітей A$AP Rocky - фото 2
Американська співачка Ріанна з репером A$AP Rocky. Фото: BackGrid
Ріанна прогулялася Нью-Йорком в компанії батька її дітей A$AP Rocky - фото 3
Американська співачка Ріанна. Фото: BackGrid
Ріанна прогулялася Нью-Йорком в компанії батька її дітей A$AP Rocky - фото 4
Американська співачка Ріанна. Фото: BackGrid

Ріанна та A$AP Rocky почали будувати сім'ю у 2020 році після багатьох років дружби. Вони виховують двох синів  — 2-річного RZA та 10-місячного Riot.

Нагадаємо, Ріанна знялася для обкладинки китайського глянцю. А раніше Ріанна приміряла відвертий образ у промокампанії. 

шоу-бізнес
стиль
закордонні зірки
одяг
Нью-Йорк
Ріанна

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