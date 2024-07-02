Рианна выбрала стильный платок от Руслана Багинского

Американская певица Рианна. Фото: Instagram/badgalriri

Американская певица Рианна представила летнюю коллекцию губных помад своего бренда Fenty. На некоторых снимках титулованная артистка позировала в образе от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

Соответствующие публикации появились в соцсетях, в том числе Instagram.

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Рианна презентовала три губных помады в разных образах. В одном из них 36-летняя певица и бизнесвумен позировала в платке от Руслана Багинского.

Рианна рекламирует свою помаду в платке от Руслана Багинского. Фото: Instagram/badgalriri

Подобный платок представлен в разных цветах. Его стоимость — около 12500 гривен.

"Это переосмысленная часть украинской традиционной одежды. Для ношения на голове или плечах", — говорится на сайте бренда Багинского.

Цена на модель платка от Руслана Багинского, в котором позировала Рианна. Скриншот: сайт дизайнера

На своих фото Рианна не стала отмечать модные бренды, с которыми сотрудничала в промо новых губных помад. В то же время Руслан Багинский лаконично оставил воспоминание о сотрудничестве с Рианной. Одной из первых на это отреагировала телеведущая Леся Никитюк.

Дизайнер Руслан Багинский показал Рианну в платке. Скриншот: Instagram/ruslanbaginskiy_hats

Руслан Багинский сотрудничает со многими мировыми знаменитостями. Из последних — его шляпы были представлены в грандиозных турах певиц Бейонсе и Мадонны.

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