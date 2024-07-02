Рианна выбрала стильный платок от Руслана Багинского

Рианна примерила стильный платок от украинского дизайнера
Американская певица Рианна представила летнюю коллекцию губных помад своего бренда Fenty. На некоторых снимках титулованная артистка позировала в образе от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.
Соответствующие публикации появились в соцсетях, в том числе Instagram.
Рианна выбрала образ от Руслана Багинского
Рианна презентовала три губных помады в разных образах. В одном из них 36-летняя певица и бизнесвумен позировала в платке от Руслана Багинского.
Подобный платок представлен в разных цветах. Его стоимость — около 12500 гривен.
"Это переосмысленная часть украинской традиционной одежды. Для ношения на голове или плечах", — говорится на сайте бренда Багинского.
На своих фото Рианна не стала отмечать модные бренды, с которыми сотрудничала в промо новых губных помад. В то же время Руслан Багинский лаконично оставил воспоминание о сотрудничестве с Рианной. Одной из первых на это отреагировала телеведущая Леся Никитюк.
Руслан Багинский сотрудничает со многими мировыми знаменитостями. Из последних — его шляпы были представлены в грандиозных турах певиц Бейонсе и Мадонны.
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