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Рианна примерила стильный платок от украинского дизайнера

2 июля 2024 23:16
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Стас Кожушко
Редактор
Рианна выбрала стильный платок от Руслана Багинского
Американская певица Рианна. Фото: Instagram/badgalriri
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Американская певица Рианна представила летнюю коллекцию губных помад своего бренда Fenty. На некоторых снимках титулованная артистка позировала в образе от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

Соответствующие публикации появились в соцсетях, в том числе Instagram.

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Рианна презентовала три губных помады в разных образах. В одном из них 36-летняя певица и бизнесвумен позировала в платке от Руслана Багинского.

Рианна в платке от Руслана Багинского
Рианна рекламирует свою помаду в платке от Руслана Багинского. Фото: Instagram/badgalriri

Подобный платок представлен в разных цветах. Его стоимость — около 12500 гривен.

"Это переосмысленная часть украинской традиционной одежды. Для ношения на голове или плечах", — говорится на сайте бренда Багинского.

Цена на известный платок от Руслана Багинского
Цена на модель платка от Руслана Багинского, в котором позировала Рианна. Скриншот: сайт дизайнера

На своих фото Рианна не стала отмечать модные бренды, с которыми сотрудничала в промо новых губных помад. В то же время Руслан Багинский лаконично оставил воспоминание о сотрудничестве с Рианной. Одной из первых на это отреагировала телеведущая Леся Никитюк.

Сотрудничество Багинского и Рианны
Дизайнер Руслан Багинский показал Рианну в платке. Скриншот: Instagram/ruslanbaginskiy_hats

Руслан Багинский сотрудничает со многими мировыми знаменитостями. Из последних — его шляпы были представлены в грандиозных турах певиц Бейонсе и Мадонны.

Напомним, ранее мы писали, что голливудские знаменитости, среди которых была актриса Деми Мур, посетили показ от Dior. Также мы рассказывали, что звездный визажист превратился в Миранду Пристли для кутюрного показа Balenciaga.

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