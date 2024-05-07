Рианна продемонстрировала роскошный бюст в белье из своей новой коллекции
Барбадосская певица Рианна показала кадры в новой рекламе нижнего белья. Звезда примеряла изделия своей марки.
Видео Рианна запостила в социальной сети.
Рианна обнажила соблазнительные формы
36-летняя певица на видео позирует в кружевном боди, демонстрируя роскошный бюст. Образ дополнила украшениями. "Ищу нюдовое белье", — написала она возле видео.
"Очень красиво, моя замечательная примадонна!", — написал один из преданных фанатов.
Однако большинство комментаторов было разочаровано тем, что певица запустила линию одежды, а не представила новую музыку. Она не выпускала новый студийный альбом с 2016 года.
"Тебе следует выпустить альбом", "я отпишусь, это была идеальная певица, а теперь эта женщина продает только вещи", — возмущаются фанаты.
В апреле Рианна выпустила коллекцию белья Savage X Signature в рамках своего бренда Savage X Fenty.
Цель линии — "заставить вас чувствовать себя сильными и желанными в любое время суток".
Бизнес Рианны сделали ее самой молодой женщиной-миллиардером в Америке. Ее состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Она значительно увеличила свою клиентскую базу в апреле, когда ей было разрешено начать продавать свою продукцию Fenty Beauty в Китае.
Напомним, Рианну жестко осудили за новую съемку. А раньше Рианна вошла в список самых богатых музыкантов.
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