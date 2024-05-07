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Рианна продемонстрировала роскошный бюст в белье из своей новой коллекции

7 мая 2024 10:32
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Рианна продемонстрировала роскошный бюст в белье из своей новой коллекции
Певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Барбадосская певица Рианна показала кадры в новой рекламе нижнего белья. Звезда примеряла изделия своей марки.

Видео Рианна запостила в социальной сети.

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36-летняя певица на видео позирует в кружевном боди, демонстрируя роскошный бюст. Образ дополнила украшениями. "Ищу нюдовое белье", — написала она возле видео.

"Очень красиво, моя замечательная примадонна!", — написал один из преданных фанатов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by badgalriri (@badgalriri)

Однако большинство комментаторов было разочаровано тем, что певица запустила линию одежды, а не представила новую музыку. Она не выпускала новый студийный альбом с 2016 года.

"Тебе следует выпустить альбом", "я отпишусь, это была идеальная певица, а теперь эта женщина продает только вещи", — возмущаются фанаты.

В апреле Рианна выпустила коллекцию белья Savage X Signature в рамках своего бренда Savage X Fenty.

Цель линии — "заставить вас чувствовать себя сильными и желанными в любое время суток".

Бизнес Рианны сделали ее самой молодой женщиной-миллиардером в Америке. Ее состояние оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Она значительно увеличила свою клиентскую базу в апреле, когда ей было разрешено начать продавать свою продукцию Fenty Beauty в Китае.

Напомним, Рианну жестко осудили за новую съемку. А раньше Рианна вошла в список самых богатых музыкантов.

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