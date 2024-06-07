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Рианна прогулялась по Нью-Йорку в компании отца ее детей A$AP Rocky

7 июня 2024 13:52
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Рианна и A$AP Rocky засветились без детей в Нью-Йорке.
Американская певица Рианна. Фото: instagram.com/badgalriri/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Рианна прогулялась по Нью-Йорку с папой своих детей репером A$AP Rocky. Пару заметили без маленьких сыновей.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Известную певицу и рэпера сопровождала охрана, когда они вместе прогуливались по центру Нью-Йорка.

Пара не стесняется демонстрировать свои чувства на публике. На кадрах папарацци A$AP Rocky нежно обнимает Рианну. Рэпер придерживает красавицу из Барбадоса за плечо и целует.

Для прогулки с любимым звезда выбрала синюю футболку с надписью, которую скомбинировала с темно-синей юбкой-рыбкой. Певица дополнила образ красными кроссовками Puma и ярко-зеленой сумкой Bottega Veneta, солнцезащитными очками с голубыми линзами в стиле 2000-х, золотым украшением на шее и блестящим кольцом с надписью "Statement" (с англ. — высказывание).

Рианна прогулялась по Нью-Йорку в компании отца ее детей A$AP Rocky - фото 1
Американская певица Рианна с рэпером A$AP Rocky. Фото: BackGrid
Рианна прогулялась по Нью-Йорку в компании отца ее детей A$AP Rocky - фото 2
Американская певица Рианна с рэпером A$AP Rocky. Фото: BackGrid
Рианна прогулялась по Нью-Йорку в компании отца ее детей A$AP Rocky - фото 3
Американская певица Рианна. Фото: BackGrid
Рианна прогулялась по Нью-Йорку в компании отца ее детей A$AP Rocky - фото 4
Американская певица Рианна. Фото: BackGrid

Рианна и A$AP Rocky начали строить семью в 2020 году после многих лет дружбы. Они воспитывают двух сыновей – 2-летнего RZA и 10-месячного Riot.

Напомним, Рианна снялась для обложки китайского глянца. А раньше Рианна примеряла откровенный образ в промо кампании.

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Рианна

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